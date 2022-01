JEZIK JOJ JE DUŽI OD METRA I BRŽI OD ZVEČARKE! Bosanac nasmejao sve komentarom o ćerki Džidži, a evo šta ona KAŽE za poznatog TATU

Dragan Stojković Bosanac oglasio na svom Instagram profilu i dao svoje mišljenje o novom projektu ćerke Aleksandre Stojković Džidže.

On je napisao komentar koji je nasmejao sve.

- Jako sam ponosan na svoju Džidžu i to što se upustila u pravac koji je meni nepoznat. Ponosan sam na to kako je uradila. Jezik joj je duži od metra i brži od zvečarke. Šalu na stranu, bravo - napisao je Bosanac.

Džidža je za Grand otkrila da se zbog obaveza na fakultetu povukla sa estrade, ali da sad ne planira da stane.

- Moram da kažem da me svakako i zbog cele ove situacije sa pandemijom nije bilo dugo pa nisam htela ni sa čim da žurim preterano. Uvek će da me pogura dobra pesma, to me vozi. Poznato je da ja volim da eskperimentišem, uživam u tome i svi znate da se ne bavim plagijatima, već sa svojom ekipom uvek jurim neki nov zvuk i kvalitetan - otkrila je pevačica i dodala da joj je mišljenje oca oduvek bilo najvažnije.

- Naravno da je tata Boske uvek tu, on mora da aminuje sve. Ono što je bitno je da on nikada ne sumnja u mene, bude tu da daje smernice i savete. Ipak, on je moj učitelj u koji god žanr da se upustim - istakla je Džidža.

