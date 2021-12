DRAGAN STOJKOVIĆ BOSANAC RASKRINKAO ESTRADU: Lažu i gazde i muzičari! Sramota ih je da kažu da su svirali za sitne pare!

Dok mnogi pevači tvrde da od bakšiša mogu da zarade za stan, Dragan Stojković Bosanac kaže da je to čista laž.

- Dok sam svirao i radio punim tempom, gde god sam došao oni kažu: ovi pre vas su prošli vikend uzeli milione, a ja sada nemam ništa, a bolje sviram. Lažu i gazde i muzičari jer ih je sramota da kažu da su svirali za sitne pare. Tu ima svašta, neki čak vraćaju od pogodbe zbog bakšiša - kaže Bosanac za Blic, čiji snimak kako ga kite novcem u Americi je nedavno postao viralan.

- Kada takve zabave sviramo, bakšiš je najiskrenije zadovoljstvo onoga koji to sluša. To je ono što publika daje od srca i želi, dobije se i zlata, svakakvih poklona ali novac čini onog koji daje srećnim, a još srećnijim onog koji taj novac dobije. Bakšiš je na dobrovoljnoj bazi. To je pogrdno samo za primitivce, a šta je trebalo da vrati muzičar kada mu se daje?

Iako se zna da su domaćini široke ruke na romskim svadbama, Bosanac kaže da je takva veselja retko radio.

- Ja sam malo svirao svadbe u mladosti, dok sam bio neiskusan. To je težak, mukotrpan i jadan posao. Uvek sam se borio da budem u studiju, u muzici sa jedne lepe strane. Muzikom sam se počeo baviti iz čistog luksuza, a ove kolege koje pričaju kako su bili gladni i žedni, pa se slučajno počeli baviti muzikom ne mogu da slušam. Kako to da slučajno nisu završili fakultet, pazi boga ti, kao tu mi ne treba nikakva škola. Posle se čude kada ih ja prozivam za neko teoretsko znanje u muzici - iskren je Stojković koji će ovu godinu pamtiti po pandemiji:

