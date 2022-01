GOCA ŠAULIĆ PRED SUOČAVANJE SA ŠABANOVIM UBICOM: Moram da prolazim autoputem na kom je moj suprug izgubio ŽIVOT! Kako ću IZDRŽATI?

Udovica pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića Gordana i cela njihova porodica suočava se sa turskim državljaninom koji je skrivio saobraćajnu nezgodu u kojoj je život izgubio legendarni pevač i njegov klavijaturista.

Goca Šaulić za Informer pred suđenje rekla je da ne zna kako će pogledati u oči Turčina Alsina Leventa, koji je odgovoran za smrt njenog muža Šabana Šaulića!

Šabanovoj udovici je veoma teško što posle tri godine ponovo mora da prolazi kroz agoniju.

- Ne znam kako će mi biti kada vidim tog čoveka u sudnici. Sve to je za mene veliki šok. Košmar! Odvratno se osećam i sve to mi je stresno - pričala je Goca i tada dodala da će joj biti strašan i prolazak autoputem na kojem je njen muž poginuo:

foto: Print Sreen

- Tuga i bol za Šabanom nikada neće proći, a sada moja porodica i ja ponovo prolazimo kroz agoniju. Istu onu koju smo već preživeli pre skoro tri godine. Još na sve to sada moram da prolazim autoputem na kom je moj suprug izgubio život. Ne znam kako ću to da izdržim! U Nemačkoj ćemo Ilda, Sanela, Mihajlo i ja da ostanemo nekoliko dana. Osim suđenja, treba da završimo još neke porodične obaveze.

Goca se i dalje ne miri s tim da je ostala bez voljenog čoveka, s kojim je provela 45 godina.

- Nikada ne izgovaram reč "pokojni" za mog supruga. On je Šaban, moj muž koji je na nekom dalekom putu. Mnogo mi nedostaje. Bio je moj život i smisao. Ne znam bez njega, ne umem - iskrena je supruga čuvenog pevača.

foto: Damir Dervišagić

Goca kaže da veruje u pravosudni sistem Nemačke, kao i da će Turčin Alsin Levent biti adekvatno kažnjen.

- Ne postoji kazna koja može da mi vrati muža, oca moje dece i dedu mojih unuka. Ali neko mora odgovarati za to što su dve porodice unesrećene i dva života ugašena. I za to što je naš kum Slobodan Stojadinović ostao invalid. Ništa mi ne znači da li će krivac dobiti pet godina robije ili doživotnu, ali mora snositi odgovornost za to što je učinio - priča Šabanova udovica.

Skoro 3 godine nakon tragedije u kojoj su poginuli Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, u njemačkom Güterslohu počelo sudjenje Leventu A. kojeg optužnica tereti za dvostruko ubojstvo iz nehata. Veliki medijski interes u DE, suđenje bi danas moglo biti okončano. Familija ŠŠ je u sudnici. pic.twitter.com/2BbCN3vUir — Srećko Matić (@srecko_matic) January 20, 2022

Goca Šaulić kaže da je Šaban imao razumevanja čak i za zle ljude.

- Uvek je lošim ljudima tražio opravdanje što su takvi. Govorio bi: "Ma, ko zna šta njega muči i koji su njegovi problemi, pa se tako ponaša". Koliko je Šaban bio omiljen među ljudima, govori i to da su mi se javili mnogi ljudi iz Nemačke i rekli da će doći ispred sudnice da nas podrže - priča naša sagovornica.

foto: Printscreen/DW, Dragan Kadić

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:45 Mina Vrbaški svratila u Bar na piće! Pogledajte kako joj se svidela porudžbina