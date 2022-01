ZNAŠ LI DA SI TI SKUPLJI OD MENE? Ovako je Šaban Šaulić govorio poznatom muškarcu sa ESTRADE, a evo čime se on BAVI!

Poznato TV lice Zoran Pejić Peja, pored posla oko svoje emsije, već godinama vodi programe na raznim veseljima širom zemlje, regiona i dijaspore.

Njegov šarm, smisao za humor i rečitost glavni su aduti kada je reč o ovoj vrsti posla i upravo zbog toga voditelj prednjači u odnosu na ostale po pitanju količine posla ali i zarade.

Peja otkriva da je među pripadnicima estrade zavladala velika kriza zbog pandemije virusa, međutim on je radio i zaradio te mu ne smeta što skoro dve godine sedi kod kuće i gleda televiziju, prenosi Grand magazin.

foto: Kurir Televizija

- Trenutno je kriza ali može ovde da se radi. U Srbiji nisam imao par godina tezgu ili svadbu jer obično radim kada naši ljudi dođu ovde iz inostranstva da prave veselje. Ja radim ta velika veselja i veselja koja su na nivou i gde se ulaže mnogo novca - rekao je Peja.

Kako se o ceni njegovog rada spekuliše mnogo tokom godina, Peja otkriva i da li je tačno da nekada zaradi više novca od poznatih pevača koji se zadese na istom slavlju.

- Ne. Pokojni Šaban i ja smo sedeli i pričali jednom prilikom i on mi je rekao: ''Znaš li ti da si skuplji od mene?''. Ja mu kažem: ''Kako ja mogu biti skuplji, ti uzmeš 10.000 a ja neku siću''. Pa kaže on meni: ''Ti izađeš i pričaš pola sata sat i onda odeš da sediš 2, 3 sata, a ja pevam satima non-stop''. Tako da bio je u pravu, ako gledamo proporciju rada i zarade to je tako - objasnio je on.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Grandmagazin

Bonus video:

14:43 DŽEJ KAO MILIONER IZ BLATA! Šaban počeo karijeru na GOLOM OTOKU! Bulić i Trivan otkrili šta nas čeka u novim FILMOVIMA O POZNATIMA