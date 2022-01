TELO DŽEJA RAMADANOVSKOG PREBACILI U DRUGU GROBNICU: Svi su se bojali da mu to ne uznemiri dušu, ali onda ga je ona SANJALA

Kovčeg s telom Džeja Ramadanovskog prebačeni su pre nekoliko dana u drugu grobnicu. Zbog vode koja se izlila u Aleji zasluženih građana, Džej sada počiva pored svog prijatelja i kolege Šabana Šaulića.

Njegova dugogodišnja devojka i saradnica Andrijana Tomanić rekla je navodno svojim prijateljima da je sanjala Džeja i da joj je on rekao da je srećan i miran na onom svetu i da mu se sada ispunila poslednja želja.

foto: Jovan Mladenović

"Adrijana, baš kao i Džejova deca, bila je baš uznemirena kada je čula u prvi mah da on mora da bude premešten. Nisu odmah znali u čemu je problem, međutim, objasnili su im šta se dešava. Šaban i Džej su bili baš dobri prijatelji i kolege za života. Voleli su se, uvažavali, pa je Ramadanovsku u nekoliko navrata pričao kako bi voleo kad dođe sudnji dan bude zajedno sa prijateljem Šaulićem. I šta ti je sudbina i kako se namesti situacija da ga prebace baš kod Šabana u grobnicu. To je čudo, Andrijana ga je posle toga sanjala. Kaže da je izgleda srećno, spokojno, nasmejano. Kao da je sad sve kako je trebalo da bude. Povezala je taj san s premeštajem u drugu grobnicu, pa su svi nekako mirniji. Bojali su se da mu to ne uznemiri dušu, ali sad veruju da mu se sad ispunila i ta želja i da mu se u snu javio da im to poruči, da se ne brinu", rekao je izbor za Svet.

foto: Dragana Udovičić, ATA Images

kurir.rs

Bonus video:

14:43 DŽEJ KAO MILIONER IZ BLATA! Šaban počeo karijeru na GOLOM OTOKU! Bulić i Trivan otkrili šta nas čeka u novim FILMOVIMA O POZNATIMA