OD JEDNE PESME ZARADILA ZA 3 KUĆE! Pevačica se povukla iz javnosti, a otkrila je MISTERIJU velikog hita!

Pevačica Snežana Jovanović Šikica posle dužeg vremena dala je izjavu za medije i tom prilikom otkrila šta znače čuveni stihovi njene pesme "Ala bih se šikicala":

-To svi misle da je "ono", ala bih se šikicala, to je ala bih se provela ali mi ne da nana. Nije ono bezobrazno - rekla je Šikica.

Šikica je potom otkrila koliko novca je zaradila u doba svoje najveće slave.

- Nismo iznosili u džakovima, ali je bilo para. Magistrala je bila majka Božija. Pevala sam sa svim velikanima, sa Ljubom, sa Šabanom, sa Šemsom, Vidom Pavlović. Svi smo uzimali pare, ko je bio sposoban, on je uzimao pare. "Čerga" je bila jedinstvena kafana koja je radila najbolje na svetu, nije bilo mesta. Ja sam bila mlada, lepa, u dugačkoj haljini dođem, ne mogu da prođem kroz salu od ljudi. Zaradila sam tri kuće, pravila ih mojim radom, to je to, živim normalno, imam unučiće, porodice, radila sam i danju i noću. Bilo je svega, tuča, problema, tuku se muzičari, gosti, a mi smo branili gazdu i mi smo tukli. Dogodio se jedan incident došli su žestoki momci sa devojkama, bila je opšta tuča, dečko je izgubio oko, dobio je flašu, bili smo i na suđenju, sve, bilo je katastrofa. Bilo je tuča, ali nije bilo pištolja, već flašama, stolicama - istakla je ona, pa otkrila da je sa kolegama u odličnim odnosima. Mi se nismo takmičili, to je bio restoran do restorana, svuda je bilo puno. Neko je voleo Kvaku, neko Vesnu Zmijanac, neko Šikicu, a kad se završi sve oni su dolazili kod mene u "Čergu". Tu sam radila i tu sam postala ono što je sam. Pevala sam glumcima. Dobila sam zabranu da pevam Šikicu, od jednog inspektora, a to me je proslavilo - ispričala je pevačica.

Snežana je otkrila da su njena deca takođe muzički nadareni i da je podržavaju.

- Moja deca se ponose mnome, stariji sin mi peva, mlađi svira violinu, muž svira harmoniku, mi smo takva porodica. Ja sam 47 godina u braku, nikad mi ništa nije zabranjivao, bila sam mlada, lepa, zgodna, ali oko toga se nismo baktali, kad god sam bila pozvana išla sam svuda, pošteno da odradim svoje. Sa svim kolegama sam dobra, svi me vole i poštuju, ja poštujem njih. Ja sam uvek uz mlade - ispričala je Šikica u Premijera - Vikend specijalu.

