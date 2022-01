SVI DETALJI SVADBE LAZIĆA I BARBARE BOBAK: Slaviće se 2 dana, Darko diže i ŠATRU, a ako mu Vendi ne peva neće se ni OŽENITI!

Darko Lazić i njegova partnerka Barbara Bobak, nedavno su boravili u Americi na zajedničkoj turneji kada je kao bomba odjeknula vest o njihovoj veridbi za koju kažu da je došla potpuno prirodno i očekivano.

- Jednostavno našli smo se i živimo zajedno, volimo se smatram da je to potpuno prirodno da idemo dalje svadba, pa deca, pa lagano - rekao je pevač za Grand Online, a Barbara otkrila da li je očekiala veridbu.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

- Naravno da sam očekivala, šta sam se useljavala onda (smeh). Nisam reagovala, nije bilo grandoizno jer ja to ne volim. Ja sam samo molila Boga da ne bude neko klečanje i neke gluposti, očekivala sam ali se nisam iznenadila - iskrena je Darkova izabranica.

Ljubavni život pevača oduvek intrigira javnost, a o odnosu Barbare sa njegovom majkom dosta se nagađa. Međutim, Darko je odlučio da, jednom za svagda, stavi tačku na ove spekulacije.

- Iskreno, znaš koliko mene zabole d*pe kome se Barbara dopada, meni se dopada najviše na svetu. Mogu ja da se ne dopadam njenima i ona mojima zabole me d*pe. Ja živim sa njom, ja je ženim, ja sa njom ležem i budim se, meni se dopada najviše na svetu i ćao. Šta ima ja kome da polažem račune? Meni je bitno da se meni najviše sviđa i to je to - jasan je bio on.

Budući supružnici ne gube vreme i svadbu planiraju već u junu mesecu na kojoj će biti preko 800 zvanica. Nemaju dilemu ni kada je u pitanju pevačica koja će im ulepšati ovo veselje koje će trajati čak dva dana.

- Vendi. Ja bez Vendi neću da pravim svadbu, već smo je zvali. Ona je veliki prijatelj, čovek i duša. Jedna jako inteligentna osoba koju cenim i poštujem. Svadba će biti u junu, ako Bog da. Prvi dan će biti sala, kulturica, a drugi dan šator, skrnavljenje idemo do kraja, rekao je Darko.

foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 Darko Lazić zaprosio Barbaru Bobak, zasijao prsten od belog zlata!