MUK U STUDIJU NAKON POTRESNE ISPOVESTI MILICE KEMEZ: Svi slušali u neverici, a ona iznela najbolnije detalje iz ŽIVOTA!

Voditeljka je u emisiji podsetila gledaoce da na životnu priču Milice Kemez, kao i da je žena kod koje je živela u hraniteljskoj porodici rušila samopouzdanje ističući da nikada nije dovoljno dobra, Kemezova je iskreno priznala da je, uprkos svemu, ipak odabrala ispravni, pravi put.

- Imala sam tri hraniteljske porodice, jedna je bila privremena, druga je bila od pet godina... Ja sam sedamnaest godina uveliko radila, iznajmila sam stan, studirala sam, bila sam na budžetu i tad su svi mislili: "Jao, ona sa 17 godina na ulici..." Imala sam odrešene ruke da radim bukvalno šta sam htela, da lumpujem, da izlazim... Ja sam bila na budžetu, radila sam, plaćala sam stan - prisetila se Milica u emisiji "Magazin In", pa nastavila:

- Nažalost, tada nisam mogla da završim taj fakultet, studirala sam finansije i računovodstvo, ali zaista sam se trudila da svojim radom i trudom uspem. Kasnije, zbog ljubavi, imala sam taj kompleks niže vrednosti, da manje vredim, jer je sa tim momkom s kojim sam zabavljala uvek sedelo neko društvo koje je gala, sve su imali, a ja nisam imala ništa i onda sam zbog toga mislila da on mene ne voli dovoljno, jer ja nemam ništa za miraz, što bi se reklo. Osećala sam neku manju vrednost u sebi, ali tada sam dala otkaz, imala sam samo sto evra u novčaniku, to mi je bilo sve, otišla sam preko i rekla sam: "Kad se vratim, otvaram salon, onda će on da vidi da ja imam, da sam ipak uspešna" i ja sam tada zaista otvorila salon, uspela sam da ispunim svoju želju, super sam poslovala međutim, ni to mi nije bilo dovoljno i rešila sam da budem poznata i da još bolje taj salon ispromovišem i, naravno, ispirišem druge svojom pričom i da nikad nije kraj.

- Život nije gotov nikad, i ne treba da bude gotov. Mi jedne bi trebalo da inspirišemo i svi možemo da poslužimo i kao dobar i kao loš primer. Ovaj život je previše kratak da bi se bavili osuđivanjem, mržnjom, ali ljudima je uvek bilo lakše da se bave tim glupim, površnim stvarima, jer nemaju odgovor na neka pitanja, na primer: "Zašto je to morala meni da se desi sa tri godine?!" I onda je njima jednostavno lakše da se bave nekim drugim, ružnim stvarima nego tim životnim i teškim temama - zapaža Kemezova.

- Mi smo tu ženu zvali majkom, jer ja sam tad imala tri godine, nisam bila svesna tih stvari. Govorila mi je da on mene neće biti ništa, da sam nesposobna, čak mi nije dala ni da upišem školu koju sam ja želela, već mi je rekla da sam ja za zanat, bez obzirna što su svi za mene govorili da sam jako pametna, inteligentna, ali to je tako bilo, ona je bila takva žena. Ja nju sada ne krivim ni za šta, ne osuđujem, ona je prosto takva i ona je razlog zašto sam ja takva kakva jesam danas - zaključuje Milica, pa otkriva da li je trenutno zaljubljenja:

- Delimično sam slobodna - smeje se voditeljka i bivša zadrugarka.

