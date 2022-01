VIŠE SE NE KRIJU! TANJA I DRAŠKO UHVAĆENI ZAJEDNO: Pevačica nije htela ni reč o njihovoj vezi, a sad ne skida osmeh s lica! FOTO

O odnosu Tanje Savić sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem mesecima unazad se nagađa.

Iako su oboje tajanstveni kada je u pitanju njihova veza, sada je isplivala njihova prva zajednička fotografija.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Rojters, Nebojša Mandić

Naime, pevačica i gradonačelnik Banjaluke sedeli su jedno do drugog, ali nisu bili sami. Društvo su im pravili prijatelji i poznanici, sa kojima su izašli na večeru.

Njih dvoje su pozirali sa njima, a tom prilikom nisu skidali širok osmeh sa lica. Uživali su u obroku, ali i u razgovoru, a oboje su bili u opuštenim odevnim kombinacijama.

foto: Privatna Arhiva

Tanjine i Draškove zajedničke fotografije iz restorana podgrejale su glasine o navodnoj vezi pevačice i političara, međutim, kako njih dvoje odbijaju da konkretno govore na ovu temu, pojedini smatraju da su zaista u ljubavnoj romansi, dok neki misle da se samo druže.

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić nedavno je javno iznela da su Tanja i Draško u navodnoj vezi, nakon toga Tanja je za Telegraf.rs na pitanje da li je sa Draškom u vezi rekla:

- Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to - rekla je Tanja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:11 SEVNULI I HALTERI: Tanja Savić provocira u CRVENOJ SPAVAĆICI