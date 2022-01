KAD KRENE PESMA ŠAMPANJAC, TAJ HAOS NI KUSTURICA NE MOŽE DA IZREŽIRA! Ivana Elektra o ludilu koje nastaje u klubu kad PUSTI GLAS

Gotovo da nema devojke, a ni mladića koji ne zna stihove pesme "Šampanjac" od bez koje ne može da se zamisli dobra žurka, slavlje ili zabava.

foto: Kurir Televizija

Iako se ovom pesmom izdvojila i postala prepoznatljiva, nedavno je objavila potpuno drugačiju pesmu "Pevaj Srbijo" koju potpisuje kao autor muzike i teksta.

Kako je nastala ova pesma i da li je ovaj muzički žanr u kojem se pronašla, otkila je Ivana Elektra u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

- Imala sam veliku želju da snimim Šampanjac, da to bude moj hit. Skrenula sam tako pažnju na svoje pevanje i izgled. Od tad su mi krenuli ozbiljni nastupi. Dve godine ta pesma ne presušuje. To što se izdešava kad krene pesma Šampanjac, to ni Kusturica ne bi izrežirao. Meni po tri puta zaredom kažu da pevam, gazda mi kaže nemoj drugi put pevati Šampanjac, srušiće mi splav - ispričala je kroz osmeh Ivana.

Priznaje da "Šampanjac" ne pripada muzičkom žanru koji ona najviše voli, najviše joj prija izvorna muzika što potvrđuje i njena nova pesma "Pevaj Srbijo".

Kurir.rs/M.L.

