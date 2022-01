DANAS BI NAPUNIO 41 GODINU Toše je hteo da bude doktor, a već sa 15 je postao VELIKA ZVEZDA, pred smrt je imao samo JEDNU ŽELJU

Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome, reči su Toše Proeskog koje i danas žive u njegovim vernim obožavateljima. Toše je poginuo je u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine nedaleko od Nove Gradiške, a danas bi proslavio 41. rođendan.

Studirao je pevanje i bio jedan od najboljih studenata, a muzička karijera krenula mu je strelovitim usponom kad je imao tek 15 godina. Iako je tad još bio samo makedonska zvezda, ubrzo se njegova publika brojila u milionima, u svim državama bivše Jugoslavije.

foto: Profimedia

Toše je od oca Nikole nasledio ljubav prema umetnosti. Otac je po zanimanju bio klesar i sledio je svog sina od početka njegove karijere. Njegovu slavu doživljavao je kao nešto najlepše što mu se dogodilo u životu. Nikada nije tvrdio da će Toše dostići vrh, jednostavno je govorio 'ovo je Božje dete'.

- Kao dete želeo je da bude doktor, ali kasnije je muzika ušla u njegov život - rekao je svojevremeno otac.

U svom poslednjem intervjuu za makedonsku televiziju, Toše je otvorio dušu. Objasnio je da najviše koncerata i nastupa ima u Hrvatskoj. Na svakom koncertu, priznao je, imao je svoj mali ritual. Tada bi javno pozdravio mamu, tatu i prijatelje.

- Želeo bih da se malo trgnem od svega, ali ne mogu. Mašinerija me je stavila, kako to kažu, u 'bubanj' i gotovo. Nema povratka. Tražim povratak od svakodnevnih intervjua, od šminkanja, od skidanja šminke, pakovanja. Svega mi je 'do ovde' Smeta mi sve. Želim, a ne mogu otići na večeru ili prodavnicu - otkrio je tada.

Za mnoge je već tada izgledao iscrpljeno, a neki su otišli i korak dalje te pisali kako je pevač tog dana i naslutio tragediju.

foto: Profimedia

kurir.rs/24sata.hr

Bonus video:

00:20 Pevač Danijel Alibabić slavi rođenje sina