KIJA KOCKAR HOĆE DA UPIŠE FAKULTET: Već smislila šta će STUDIRATI, a evo šta je radila pre pobede u ZADRUZI i muzičke karijere

Pevačica i pobednica prve Zadruge Kristina Kija Kockar otkrila je pratiocima na društvenim mrežama jedan detalj iz privatnog života.

Naime, ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i priznala koji fakultet bi upisala.

"Pravni... Što i nameravam ali čekam da prestane ova 'online' nastava jer mi je to potpuno glupo", rekla je Kija.

foto: Printscreen/Instagram

"Što baš Pravni fakultet?", pitali su Kiju.

"To me je uvek zanimalo. Nisam upisala jer sam znala da moram da ostanem u Srbiji. Zato sam otišla u hotelijerstvo i to me je odvelo na prelepa mesta bas u pravom trenutku (za one koji su mi postavili pitanje za faks - ovo je odgovor). Dosta sam uz najboljeg druga, naučila o pravu. Volim i politiku, psihologiju, ali i produkciju", odgovorila je Kija.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Kristina Kija Kockar je završila gimnaziju u Zrenjinu, a potom Visoku hotelijersku školu u Beogradu, na šta je veoma ponosna. Godinama je radila kao stjuardesa, sada je u pevačkim vodama, a više puta je istakla da bi se, ukoliko ne uspe kao pevačica, rado bavi nekim poslom koji je vezan za njenu struku.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:51 Kija Kockar progovorila o gradonačelniku Banjaluke: Zvao me je Draško, hoće da okaje grehe!