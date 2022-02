KO JE DOVEO DEBELU? ONA SIGURNO NIJE LJUBAVNICA! Nataša DNK zbog izgleda trpela torturu: Ljudi se više ničega ne STIDE!

Glumica Nataša Aksentijević otkrila je kakve neprijatnosti je imala u privatnom životu zbog svog izgleda.

Ona je u emisiji "Uranak" na K1 ispričala detalje zbog kojih je došla na ideju za emisiju "Na moj način".

foto: Printscreen/K1 TV

- Sa raznim situacijama sam se suočavala zbog izgleda, kako na poslu tako i privatno. To mi je bio podstrek da se upustim u avanturu zvanu "Na moj način2, u kojoj mršavim pred kamerama, ali i razgovaram sa nutricionistima, psiholozima, različitim stručnjacima koji mi pomažu da istrajem i sa kojima razbijam neke uvrežene predrasude - ističe ona.

- Sve to, nadam se, pomaže i onima koji me gledaju i koji se bore sa sličnim problemima - kazala je Nataša i otkrila najtežu uvredu sa kojom se suočila.

- Bilo je to na televiziji na kojoj sam radila. Dok sam prolazila hodnikom iza leđa sam čula: "Ko je doveo ovu debelu? Ona sigurno nije ničija ljubavnica, šta traži ovde?" Bila sam jako povređena i jako me je uvredilo to što se moja stručnost, moj rad i talenat procenjuju na osnovu mog izgleda. Gubila sam i uloge. Odbili su me jer nisam imala ravan stomak i dobre noge iako je bila reč o ulozi sekretarice.

Nataša je kazala da je važno da ljudi ponovo počnu da se stide.

foto: Printscreen/K1 TV

- Niko se više ničega ne stidi i to je veliki problem. Ja važim za veoma otvorenu osobu, što i jesam, nesposredna sam. Ali, to je moj izbor, struktura moje ličnosti i moj karakter. Ljudi me zbog toga doživljavaju bliskom, pa sebi daju za pravo da me svašta pitaju i da mi svašta govore.

- Naročito je to prisutno na društvenim mrežama. Kada neko pređe granicu ja brutalno odgovaram, jer moraš biti grub i surov da bi ljudi shvatili šta rade - ističe Aksentijevićeva i dodaje:

- Ja jesam javna ličnost i trudim se da me takve stvari ne dotiču, ali ne uspevam uvek u tome.

Kako kaže, komentar poput: "Jao, što si nešto propala“ ili "Loše izgledaš" ljudi sebi ne bi smeli da dozvoljavaju.

- To bi eventualno mogao da mi kaže neki prijatelj koji je lekar jer je zabrinut što ne izgledam dobro pa može da mi pomogne da budem bolje - smatra glumica, ne želeći da otkrije koliko je dosad izgubila kilograma, već će u svojoj narednoj emisiji to otkriti.

foto: Printscreen/K1 TV

Kurir.rs/Uranak