JA SAM SUPER ŽENA, JA MOGU SVE! Ana Kokić je dugo sama, Rađen smuvao njenu koleginicu, a ovo pitanje joj sada ČESTO POSTAVLJAJU!

Pevačica Ana Kokić već duže vreme je sama, pa kako kaže tako planira da ostane što duže.

- Nisam se zaljubila, niti imam nameru da se zaljubljujem. Skoro su mi i nešto najbliži prijatelji rekli: “Dobro, hoće li se nešto desiti?” Ali, ja stvarno nemam potrebu. Osećam se ovako srećno sama sa sobom. I mnogo mi je drago da sam uspela da dođem do tog stadijuma - da sam srećna sama sa sobom. Ja sam super žena. Sve mogu sama - kaže Ana Kokić za “Exkluziv” i dodaje:

- Zdravije je biti kvalitetno sam, nego sa bilo kim. Opet kažem, ne bežim od toga. Ako se pojavi neko ko će ne način mog života, nego ovu energiju i ovo kako se ja osećam samo da duplira, samo da mi bude još lepše, onda okej.

Na pitanje kako podnosi pandemiju korona virusa, Ana odgovara:

- Ja se nadam da će uskoro doći vreme kada više nećemo pričati o koroni, broju zaraženih i svemu tome. Iskreno, verujem da će uskoro sve ovo da bude jedan ružan san, koji će biti iza nas i da ćemo nastaviti normalno da živimo. Ovo se više svima smučilo. Ništa se u životu ne dešava slučajno, to nam je samo pokazalo koliko smo hrabri, jaki i koliko možemo sve da izguramo.

Ana kaže da se oseća upravo onako kako i izgleda.

- Nema to veze sa razvodom, to ima veze sa razmišljanjem, sa onim čime se bavite u životu i ljudi koji vas okružuju. Kako namestite stvari. Ne kaže se džabe kakve su ti misli, takav ti je život. Sve kreće od misli. Ako nešto možemo da promeni u životu to su naše misli, da negativno pretvorimo u pozitivno, šta god i kako god da je, da budemo strpljivi i da izguramo - kaže ona, dok je njen bivši suprug, podsetimo, uveliko u ljubavi sa Aninom koleginicom Milicom Ristić.

