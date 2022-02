BILA SAM JAKO GLADNA, ONDA MI SE SVE SMUČILO! Nepoznati detalji o Breninoj NEMAŠTINI, otkrila kako je stekla BOGATSTVO!

Pevačica Lepa Brena sada živi u izobilju, a nikada nije krila da je odrasla u nemaštini i bedi.

Ona je tokom studenskih dana gladovala kako bi uštedela novac.

- U svojoj devetnaestoj godini sam upisala turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu. Nekih šest meseci tokom studiranja sam bila jako gladna. Htela sam da uštedim novac i da na neki način budem ravnopravna sa mojim prijateljima koji nisu imali puno novca - ističe pevačica i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- Štedela sam tako što sam jela hleb i jogurt. Posle nekog februara mi se sve to smučilo i odlučila sam da uzmem svoj život u svoje ruke. Nisam imala uspešne, bogate i moćne roditelje. Otišla sam u Brčko tamo sam srela Lira šou, posle toga Slatki greh - poručuje Brena koja je tada odlučila da bude drska kako bi uspela u šoubiznisu.

- Poručila sam im da trebaju da čuju devojku koja ume i zna da peva, na šta su oni meni rekli da je to veoma drsko. Ja sam im odgovorila: "Drska sam, baš zbog toga što znam da posedujem kvalitete". Tada sam počela da radim sa njima, na veliko nezadovoljstvo mojih roditelja, koji su želeli da ja završim fakultet. Morala sam da uzmem život u svoje ruke. Sve nakon toga je istorija - smatra Lepa Brena čiji je život tada krenuo uzlaznom putanjom.

foto: Nemanja Nikolić

- Minimaks mi je dao prefiks Lepa, što nikada u svom životu nisam volela. Tada sam postala Lepa Brena i onda sam shvatila da naša nacija i naš narod ne mogu nikako da spoje lepotu i pamet. Morala sam da se puno godina borim za to, da možete da budete i lepi i pametni i vredni i uspešni, kao i to da imate dostojanstvenu karijeru bez skandala. Htela sam da stvorim nešto u životu i budem nezavisna žena koja može da pomogne svojoj familiji i roditeljima. Pošto nisam imala vremena da živim kao i svaka druga devojka, ja sam od 1981. godine pa do raspada Jugoslavije sam radila dva koncerta dnevno u deset do petnaest dana. Moj život se svodio na autobus, hotel, pljeskavice, zajedničke ručkove i večere sa "Slatkim grehom". Obišla sam sve tri ili četiri puta - zaključila je Brena, a prenosi "Mokrogorska TV".

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B.

