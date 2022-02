BRENA U PROBLEMU, A NE SPUŠTA CENU! Za KARINGTONKU niko neće da joj da 2.500.000 €! Hitno mora da proda vilu, a evo i zašto!

Lepoj Breni već dugo ne polazi za rukom da proda vilu na Bežanijskoj kosi, i to sve zbog cene od 2.500.000 evra!

Kako Kurir saznaje od trgovaca ekskluzivnim nekretninama, ona već nekoliko godina ne može da nađe kupca za svoju luksuznu kuću jer je onima koji su bili zainteresovani suma ogromna. Naime, Brena i njen muž Slobodan Boba Živojinović ne žele da snize cenu ni za jedan evro, pa je prodaja zapela zbog toga. A kako stvari stoje, njima se i ne žuri.

Kako kažu naši izvori, Brena sve gleda kao biznis, pa i prodaju kuće, a sigurna je da će ona jednog dana naći svog novog vlasnika. Ipak, s druge strane, to što je još uvek nije prodala joj navodno stvara i pritisak, jer Živojinovići planiraju selidbu u novi stan u novoizgrađenoj kuli u luksuznom naselju na Novom Beogradu. Živojinovići su tamo kupili ceo sprat, o čemu je Kurir već pisao, a jedan od najvećih i najlepših apartmana ostavili su za sebe. U toj zgradi prvi komšija će im biti Novak Đoković, a kako kvadrat u toj zgradi košta od tri do tri i po hiljade evra, prostom računicom to znači da su sprat platili najmanje 600.000 evra.

- Breni svi savetuju da malo rediguje cenu kako bi što pre prodala kuću, ali ona neće ni da čuje za to. Kaže da ta kuća vredi i više, da je decenijama ulagala u nju. Ljudi su dolazili i gledali, ali uvek bi zapelo kod cene. Ona je kuću oglasila još prošle godine na leto kod jedne agencije za nekretnine, ali za sada ništa. Do sada se nije sekirala, jer je veći deo godine provodila na putovanjima, ili u nekim od nekretnina koje imaju na Floridi, Monte Karlu i Hrvatskoj.

Najmanje vremena tokom prošle godine je provela u Beogradu, pa ni za slavu Aranđelovdan nije bila na Bežanijskoj kosi. Otkad su deca otišla svako na svoju stranu, tek je ništa posebno ne veže za nju i postala joj je prevelika, a i mesečni troškovi za održavanje su joj ogromni. To joj se nikako ne sviđa, posebno što se zna da ona pazi na svaki dinar. Kako će kula na Novom Beogradu uskoro biti završena, želi da se potpuno posveti tom stanu i njegovom uređenju - rekao nam je izvor.

Podsetimo, Brena je pre nekoliko godina priznala da razmišlja da proda kuću na Bežaniji i da je sve to biznis.

- Što da ne, svaka roba ima svog kupca. Sve što je u našem poslu, i biznisu, sve je na prodaju - potvrdila je tada balkanska zvezda u emisiji "Grand njuz".

