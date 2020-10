BRENA I BOBA KUPILI CEO SPRAT U LUKSUZNOM NASELJU: Živojinovići za stanove u komšiluku Novaka Đokovića dali 600.000 evra! (FOTO)

Lepa Brena i Boba Živojinović kupili su ceo sprat u kuli koja se gradi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

foto: Dragana Udovičić

Naš paparaco uslikao je Bobu i Viktora tokom obilaska zgrade u kojoj će im prvi komšija biti porodica Novaka Đokovića, a sa njima je bila i Brena. Bivši teniser je poštovao propisane mere u borbi protiv koronavirusa, pa je na gradilištu nosio masku, a pridržavao se i pravila gradilišta, zbog čega je na glavi imao šlem. Njegov sin je išao ispred njega i razgovarao sa jednim muškarcem, a nakon pola sata provedenih u svom budućem domu su se pokupili i otišli.

foto: Kurir

Inače, Živojinovići tamo idu bar dva do tri puta nedeljno jer nadgledaju kako ide izgradnja, dokle se stiglo, a redovno se konsultuju i sa investitorima i inženjerima oko materijala koji će biti korišćeni za izgradnju, kao i o tome koji raspored prostorija je najbolji i šta je od toga izvodljivo. Nedavno je i Viktor objavio na Instagramu snimke iz zgrade, sa sprata gde će se, kažu upućeni, preseliti, a odakle se pruža pogled na ceo Novi Beograd.

foto: Kurir

Pretpostavlja se da su Brena i Boba kupili ceo jedan sprat u ovoj zgradi, jer im je plan da skuće i svog mlađeg sina. Viktor je već duže od godinu dana u vezi sa Sandrom Miljaković sa kojom planira i zajednički život i porodicu, pa im je ovo delovalo kao idealno rešenje. Živojinovići će imati jedan stan za sebe, ali još nije izvesno da li će s eoni preseliti iz vile na Bežanijskoj kosi, a u neposrednoj blizini će im biti naslednik.

foto: ATA images

Naš izvor koji nam je otkrio ove informacije kaže da sprat koji su kupili ima nešto više od 200 kvadrata, ali otkriva da nije siguran da li će imati dva ili tri stana.

foto: Printscreen/Instagram

Svakako, ako uzme u obzir da cena kvadrata ovde košta od tri do tri i po hiljade evra, prostom računicom to znači da su sprat platili najmanje 600 hiljada evra. Pozvali smo Viktora, koji se na Instastoriju pohvalio ovom nekretninom, ali se nije javljao na telefon. No Bobu i Brenu nismo uspeli da dobijemo za komentar.

Još se nije našao kupac Za vilu traži 2,5 miliona evra foto: Damir Dervišagić, Printskrin Lepa Brena je još pre dve godine odlučila da proda karingtonku na Bežanijskoj kosi i to za dva miliona evra. Ipak, zainteresovani kupac se još uvek nije javio, ali pevačica ne odustaje od cene. Ona je rekla da je sve biznis i da će prodati nekretninu ukoliko se pojavi kupac koji je spreman da izdvoji dva miliona za kuću u koju su ona i Boba ulagali decenijama.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Kurir

