ANA KORAĆ IMA NOVOG PSA! Starleta dobila kućnog ljubimca, evo koje ime mu je dala! Da li će imati KOLA kao Stiker?! (FOTO)

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ana Korać pohvalila se na društvenim mrežama da je dobila novog kućnog ljubimca.

Ana koja već ima psa Stikera za kog je veoma vezana i kom je pravila rođendan i vozala ga u kolicima za bebe, a sada se njenoj porodici pridružio novi član.

Ana je uzela pomeranca kom je dala ime Beti, a svi znaju da je ova rasa skupocena tako da je Koraćeva dobila psa od oko 2.000 evra.

Inače je Koraćeva svojevremeno izjavila da nema ništa čudno u tome što njen pas ima automobil.

"Tačno je da smo moja bebica Stiker i ja dobili nove automobile. Ne znam šta je ljudima tu čudno? Ja Stikera volim kao da sam ga rodila i ljudi kojima je stalno do mene to znaju. Baš zbog toga se svi trude da kupe nešto i njemu kada kupuju meni. Iskreno da vam kažem, više me je obradovao njegov BMW nego moj, koji je mnogo skuplji. Nije sve u novcu, neke stvari su i u pažnji koju vam neko pokaže. Ovim gestom je meni neko rekao da me mnogo voli i da zna do kojih mi je stvari stalo", govorila je Ana.

