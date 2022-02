BIO SAM TEŠKO BOLESTAN, IMAO SAM DEPRESIJU, MISLIO SAM DA JE KRAJ! Dino Merlin otkrio nepoznate detalje iz života

Pevač Dino Merlin gotovo nikada ne govori o privatnom životu, već isključivo o muzici i svojoj karijeri, koja traje nekoliko decenija.

Ipak, jednom prilikom otkrio je nepoznate detalje iz svog života i tada ostavio javnost u šoku. Naime, pevač je otkrio da se borio sa teškom depresijom i da je tada mislio da je svemu došao kraj.

"Ovo ću prvi put reći, ja sam u jednom periodu svog života bio teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju, to ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta. Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt, jednostavno sam samo bio biljka. To je period kada hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet", rekao je tada sa suzama u očima tada pevač.

foto: Marina Lopičić

Inače, u jednom od intervjua ispričao je i tasjnu svog uspeha i istakao na šta je najviše ponosan.

"Potpuna posvećenost poslu kojim se baviš, iskrenost i hrabrost da ekperimentišeš su za mene ključni. Da si uvek u mogućnosti da i sam sebe iznenadiš. Nećeš napraviti dobru stvar nikada ako se učauriš, ako ne izađeš iz sopstvene zone komfora. Jako sam ponosan na svoju decu koja su sama izabrala put i iškolovala se. Znam šta su važne, a šta nevažne stvari u životu. Trudio sam se uvek da se dopadnem mnogima, a da se ne dopadam svima. Gledam uvek i da budem solidaran sa ljudima, poprilično sam narodski čovek i želim da doprinesem. Ako mogu ikako da pomognem nekome – tu sam", rekao je Dino Merlin.

foto: Pritnscreen/HRT

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:38 DINO MERLIN OPROSTIO SE OD BALAŠEVIĆA OČIJU PUNIH SUZA: Pevač sa kndelom u grlu jedva otpevao čuveni hit PANONSKOG MORNARA (VIDEO)