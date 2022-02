TO MI JE NAJTRAUMATIČNIJE ISKUSTVO U ŽIVOTU! Džehva progovorila o svom učešću u rijalitiju: MISLILA SAM DA ĆU POLUDETI!

Pevačica Teodora Džehverović prisetila se svog učešća u rijalitiju "Zadruga" u emisiji Kontrashow.

Pevačica kaže da joj je to najtraumatičnije iskustvo u životu, i da izbegava da razmišlja o tom periodu.

- Rijaliti mi je najtraumatičnije iskustvo, cela ta priča trudim se da ne vidim i ne čujem. Nije jednostavno, svako ko misli da je to jednostavno stavila bih ga 9 i po meseci da vidi. To jeste bila moja volja, ali mladost ludost, nisam znala šta me čeka. Da sam znala, ne bih ušla - rekla je Teodora.

Kaže da je jedino u rijalitiju zanimalo kako da nastavi svoju muzičku karijeru uspešno.

- Ja sam jasno znala zbog čega sam ja tamo ušla. Ljudi koji su me pratili su znali da sam ja na prvom mestu sebe prikazivala kao pevačicu i non stop pričala da sam došla zbog muzike. To me je jedino zanimalo, kako se završio taj poslednji dan mog učešća ja sam se samo muzikom bavila. Ne zanimaju me tračevi, taj rijaliti je veliko iskustvo u mom životu. U nekim momentima sam mislila da ću poludeti. Ali drago mi je da sam sa svojim 20 godina tad da ja to mogu. Kad god mi se dese sada teške situacije ja se samo setim, kad sam izgurala to mogu sve. Ne stidim se svog učešća, ali ni ne podržavam neke stvari koje se sada rade u rijalitiju. Ne gledam više rijaliti jer me podseća na svoje najtraumatičnije iskustvo - ispričala je pevačica.

Kaže da je u momentu kada joj se u rijalitiju pridružila majka, tad bila u lošem psihičkom stanju.

- Kad je moja majka ušla u rijaliti, bila sam u mnogo lošem psihičkom stanju. Jedino je neko moj mogao da me isčupa iz tog stanja. Kada je ušla mnogo mi je bilo lakše, ali sa druge strane kad krene frka i svađe, to je katastrofa. To je baš pakao, ali mi je i mnogo pomoglo jer me je vratila u normalu - rekla je Teodora.

