OSEĆALA SAM DA FALI POLA MENE, PLAKALA SAM! Krstinja sve o teškoj operaciji, Popović joj nudi još KOREKCIJA!

Zvezda "Granda" Krstinja Todorović nedavno se podvrgla operaciji viška kože, budući da je to problem sa kojim se mučila nakon što je izgubila 80 kilograma.

Sada se prvi put javno pojavila nakon operacije i rekacije su odlične.

- Reakcije su fenomenalne, prvi rezultati su vidljivi, a mislim da će krajnji rezultat biti za nekoliko meseci, da ćemo se svi šokirati. Još uvek nisam svesna. Periodično podnosim oporavak, kako kada, nekada sam super, nekada sam psihološki u svom ludilu. Super se oporavljam, malo sporije, ali uspešno - ističe Krstinja koja otkriva da li je bila uplašena.

foto: Printscreen/Instagram, Siniša Medić

- Iskrena da budem, u startu nisam bila svesna koliko je to zapravo jedan ozbiljan zahvat i nisam bila u strahu sve do momenta dok nisam ušla u salu. Tada sam shvatila da je to to, bile su suze, mešana osećanja i strah od eventualnih komplikacija, da li će boleti kada se probudim. Na sve to imala sam minimalne bolove, više sam osećala da fali pola mene, kada mi je doktor rekao da skinemo čaršaf da vidiš šta sam zapravo uradila, bila sam šokirana, taj osećaj je više bio čudan nego što je bolelo.

Zvezda Granda ističe da joj je Popović ponudio još nekoliko estetskih korekcija, ako za to bude bilo potrebe.

- Čuli smo se, zahvaljujem mu se puno koji mu je omogućio sve, kao i eventualne korekcije ako bude potrebe nakon ovoga. Imam njegovu punu podršku i jako sam srećna zbog toga, jako je lepo imati podršku od velikih ljudi, naročito kada ti je neophodna.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

00:47 Krstinja Todorović na operaciji odstranjivanja viška kože