DRAMA NA AERODROMU! URAGANKA ZASPALA ISPRED WC! Sanja Vučić uputila se daleko od Srbije, a sačekao je HAOS: Rekli su da nisam VIP!

Pevačica i članica popularne grupe "Hurricane" Sanja Vučić rešila je da otputuje, međutim, na aerodromu je zadesila prava drama.

Sanja se tom prilikom požalila fanovima na Instagramu i objasnila šta joj se dogodilo dok je čekala let. Kako je najpre rekla, mislila je da se izgubila, a onda nije mogla da uživa u "laundžu".

- Kako je moguće da od ovolikog aerodroma ja uvek budem sama, kao da sam se nešto zaje*ala, svaki put se uplašim - rekla je Sanja i precizirala:

- Osam je ujutru, ništa nisam spavala na letu koji traje osam sati jer sam se smrzla, ne znam zašto pale tu klimu, prehladno je bilo. Sad u Parizu čekam sledeći let, ali gospođica je mislila da može da uđe u laundž, da se ispruži, da uzme da jede, ali je zaboravila da nema karticu, ne može parama da se plati ulaz, nisi VIP. Barem su mi tako rekli. Ne tim rečima, ali to je značilo. Tako da sam legla pored wc da čekam sledeći let, koji je za sedam sati. Poželite mi sreću.

Ipak, nakon haosa, pevačica je odlučila da obavesti fanove da je ipak uspela da odspavala, te da je potom nastavila svoj let na željenu destinaciju. Iako prvo nije želela da otkrije gde se uputila, Vučićeva je ubrzo okačila još jedan story iz aviona, a pored snimka napisala je "Kairo".

U Egiptu se Uraganka sastala sa jednim doktorom otorinolaringologije, a koji je povod viđenja nije precizirala. Ona je potom još jednom sumirala dan i navela da je, nakon puta od 20 sati, iscrpljena i jedino što može je da spava.

- Dodaj, oduzmi čekanje, 20 sati puta, tri kontinenta, tri vremenske zone. Idem bre da spavam! - poručila je Sanja.

