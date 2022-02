IMALA JE 68 KG, ZA 2 MESECA SMRŠALA 7 KG! Odrekla se TESTA i SLATKIŠA, a ono što uzima za večeru je KLJUČNO za dijetu

Natalija Milosavljević nije mogla da zamisli nijedan dan bez hleba i peciva, ali se zbog dijete odrekla testa, a i slatkiša. Voditeljka imala 68 kilogram, a za dva meseca je smršala sedam kilograma i sad ima 61!

- Slatkiše sam izbacila, zapravo mi se ugasila ona neopisiva želja za šećerom, kada ga jedete i ne možete da se zaustavite. Sada kada mi organizam traži kolač, ja ga naručim, ali ga retko pojedem do kraja, već pola. Isto tako mi je bilo teško da se odreknem hleba. Bila sam baš "hlebadžija", a sada se ne sećam kada sam ga poslednji put kupila, kao što ne pamtim ni kada sam ušla u pekaru - priča Natalija za Hit i dodaje da nikaa nije bila pristalica gladovanja.

- Nisam nikada držala klasične dijete, jer sam znala da neću izdržati do kraja. Jednostavno nisam taj tip. Trudila sam se da smršam tako što sam promenila organizaciju života, samim tim i ishranu. Krenula sam da držim autofagiju, međutim, prvom prilikom kad sam zaglavila na poslu, nisam stigla da jedem do 18 časova... To mi je donelo neke rezultate, ali ništa dok nisam probušila kašiku!

Voditeljka je pronašla pravi način da smrša.

- Prepolovila sam količinu hrane po obroku. Onda mi se tokom leta smanjio apetit, a povećala sam unos tečnosti, što mi je išlo naruku. Na odmoru od sedam dana izbacila sam sve obroke osim kasnog ručka, po povratku sa plaže. I tada sam shvatila da mi je to dovoljno! Umesto grickalica ubacila sam zdravu užinu, bademe i lešnike, koje jedem kad zagusti i to je bilo dovoljno da se kilogrami skidaju. Jedem sve, samo onoliko koliko može da stane u šaku, to je moja mera - objašnjava Natalija i do daje da još nije u potpunosti zadovoljna kilažom.

- Skinula sam otprilike sedam kilograma za dva meseca, a planiram do leta još pet da smaknem. Polako i pametno mršavim. Pored redukovane ishrane, voditeljka je i fizički aktivna.

- Treniranje je u mojim godinama obavezno! Imam trenera koji sa mnom, uz kardio, radi i ostale vežbe za kondiciju, i to pomoću elektrostimulacije mišića. Treninzi traju pola sata, a učinak je kao da ste u teretani bili sat i više!

OVO JEDE NATALIJA Doručak: Šaka ovsenih pahuljica sa komadićima banene u jogurtu. Ručak: Rižoto sa morskim plodovima i mnogo salate. Večera: Samo poljupci sa voljenom osobom. TRIK SAVET: Dan počnite mlakom vodom sa malo limuna. vežbajte ujutro pre doručka. foto: Profimedia

