VASPITAČICA MI JE POKAZALA KAKO ME JE SIN NACRTAO, I TO MI JE BIO ŠAMAR DA SE OSVESTIM: Priča ove žene je mnogima sada inspiracija

Vendi Kendliš iz Kanbere, mama je četvoro dece, a danas je inspiracija mnogima na Instagramu da počnu da se hrane zdravo i vežbaju. Međutim, ona nije oduvek tako živela sve dok nije doživela motivaciju od strane svog sina koji ju je nesvesno podstakao na to da počne da vodi računa o svom izgledu i zdravlju.

Naime, kada je jednog dana otišla po sina u vrtić, vaspitačica joj je pokazala crtež na kome je predstavio svoju mamu, koja je tada imala višak kilograma.

- Stvarno nisam morala ni da pitam vaspitačicu koji je crtež nacrtao moj sin. Prosto sam znala da je ta debela figura zapravo moj lik. Bio mi je to šamar koji mi je trebao da se trgnem. Nacrtao me je sa mojim tadašnjim ogromnim stomakom, a uz to je dodao: "U redu je biti debeo" - rekla je Vendi za Njujork Post.

Tada je, kaže, prvi put sebe zapitala kakav primer daje deci.

- Kad sam bila tinejdžerka, strogo sam vodila računa o ishrani i izbegavala sam masnu hranu i ugljene hidrate. Međutim, na kraju sam upala u te faze prejedanja, pa sam u kasnijim godinama počela da preterujem sa alkoholom i kilogrami su se gomilali. Zdravu ishranu sam smatrala za kaznu, a tešila sam se nezdravom hranom. Nisam ni razmišljala o tome kako to utiče na moje zdravlje, i mentalno i fizičko. Jela sam za dvoje otkad sam se prvi put porodila, a rodila sam četvoro dece - kaže Vendi.

Taj crtež nastao je pre tri godine - Vendi je krenula da trenira u lokalnoj teretani uz nadzor trenera i sa 40 godina je, kaže, otkrila ljubav prema dizanju tegova. Do kraja te godine, toliko se transformisala da se prijavila na World Beauty Fitness & Fashion u Sidneju. U pitanju je fitnes takmičenje za sve koji su u procesu transformacije.

Nastavila je da trenira, a danas je fitnes influenserka koja na Instagramu ohrabruje druge da pređu na zdraviji stil života.

