RAZVODE SE SVETOZAR CVETKOVIĆ (63) I JELENA ĐOKIĆ (44): Od leta NE žive zajedno! Evo šta kaže glumac! KRAJ VELIKE LJUBAVI!

Svetozar Cvetković (63) i njegova supruga Jelena Đokić (44) se razvode, ekskluzivno saznaje Kurir. Poznati glumački par još uvek nije zvanično podneo papire za razvod sudu, ali su rešili da stave tačku na zajednicu koju su otpočeli 2006. godine. Cvetković je pre Đokićeve imao brak iza sebe, iz kojeg ima ćerku, dok je sa Jelenom dobio sina i naslednicu. Predstavnici sedme umetnosti su se upoznali 2000. godine, a venčali su se šest godina kasnije.

Kriza u braku počela je tokom pandemije virusa korona, pa su rešili da se raziđu. Prema rečima našeg izvora iz glumačkih krugova, Svetozar je letos bez supruge bio na moru s decom, dok Jelenu komšije na Vračaru izvesno vreme ne viđaju u kraju.

- Svetozar je divan komšija. Jako ljubazan, srdačan, tih i kulturan. Često šeta svoje kuče tu po kraju. Njegovu suprugu nisam video mesecima. Viđao sam je pre i ona je umela da se javi nama komšijama. Žao mi je ako su se razveli - rekla je komšinica s Vračara koja je zamolila za diskreciju.

Svetozar i Jelena važe za najrespektabilnije u svom poslu, a pre 16 godina pronašli su zajedničku emotivnu sreću. Iako su često viđeni na gradskim dešavanjima, o privatnom životu nerado govore.

- Privatnost mora biti moja i onih koji sa mnom dele krov nad glavom. Živim javni život na sceni i filmu, ta javnost je sasvim dovoljna - rekao je glumac jednom prilikom za medije.

Inače, Jelena je od Svetozara mlađa dvadeset godina, ali to im nikada nije predstavljalo prepreku da uživaju u ljubavi. Koji je pravi razlog kraha njihovog braka, nije poznato, ali jeste to da je glumac bio aktivan na društvenim mrežama. Međutim, nedavno je obrisao Instagram, dok je Đokićeva prisutna na socijalnim mrežama, ali je poslednju fotografiju objavila 2019. godine. Povodom saznanja da se razvodi od supruge, kontaktirali smo sa Cvetkovićem. On je saslušao naše direktno pitanje i kratko poručio.

- Ne dajem izjave o svom privatnom životu - rekao je umetnik.

Sa druge strane, Jelenin broj telefona poznat našoj redakciji nije bio dostupan.

