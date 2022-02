MAMA MI JE OTETA, REKLI SU MI DA UMIRE: Nataša Maza prijavila policiji majčin NESTANAK! Evo kako se odvijala DRAMA u Požarevcu!

Nataša Maza tvrdi da joj je nestala majka Anđelka Vaher i da sumnja da ju je otela žena koju je plaćala dfa je čuva. Pevačica je uznemirena i apeluje na sve ljude da joj pomognu da pronađe roditelja.

- Mnogo mi je teško. Moja majka se zove Anđelka Vaher. Ona je posle Nove godine primljena u bolnicu sa visokim pritiskom. Posle toga je dobila koronu. Ta korona je uticala na nju da je postala dementna. Ne može da ustane iz kreveta, urinira u pelene. U trenutku kada je bilo najteže desilo se da je njena prijataljica koja radi u bolnici ponudila da pomogne. Ja sam išla svaki dan, visila sam u bolnici, nosila sam lekove i molila medicinsko osoblje da obrate pažnju na moju mamu. Međutim, problem nastaja kada je ta njena prijateljica bez mog znanja izvela iz bolnice i to u sedam sati uveče - priča Maza i nastavlja:

- Moja mama ima u Požarevcu stan, koji se nalazi na drugom spratu. Ona je devizni penzioner i dobila je pre godinu dana ostavštinu oko deset hiljada evra. Kad su je izveli iz bolnice, ta žena je odvela u neki stan koji se nalazi u prizemlju. Predložila mi je da je to bolje jer ukoliko izađe napolje, može lakše da se popne. Pristala sam na to. Išla sam kod majke svaki dan, toj ženi davala po 400 evra, kupila sam joj parfem, to sve nije bitno, ali sam to radila da bi je čuvala kako treba. Platila sam još dve žene koje će stalno da bude uz nju. Jednog dana se desilo da nisam mogla da odem u Požarevac zbog posla, ali sam tražila da se sa mamom čujem telefonom. Pitala sam mamu da li želi da dođem da je čuvam i tada se prekinula veza - tvrdi Maza.

Prema njenim rečima Nataša je preduzela sve da nađe majku.

- Nakon našeg razgovora pozvala me ta žena i rekla da mi majka umire i da mogu da je nađem samo u bolnici. Uplašena i izbezumljena zvala sam redom sve bolnice. Svi su mi rekli da takav prijem ne postoji. Otišla sam u taj stan i zatekla mamu. Bila je baš neraspoložena. Uspela sam da je oraspoložim, moje kuče sam povela i sve je bilo ok. Međutim, ta žena je dovela policiju, a ja sam pred organima upitala zašto me je slagala da mi je majka u bolnici. Ispričala je ljudima neistine i evo šest dana nemam kontakt sa mojom majkom. Ne znam gde je, zvala sam komšije koje su mi rekle da su dva muškarca na rukama odveli mamu pošto ne može da hoda.

Bivša učesnica "Farme" kaže da je o svemu obavestila policiju.

- Sve sam prijavila policiji u Požarevcu. Ja i dalje ne znam gde mi je mama. Juče sam plakala na sav glas. Toliko sam jaukala da su me komšije prijavile što sam pravila buku. Ne znam gde mi je majka, ne znam da li je živa, želim da je pronađem. Molim ljude i medije da se nešto preduzme. Jedan policijac mi je rekao da ne želi majka kontakt sa mnom. Ona mene najviše voli na svetu i ja nju, nema toga ko može nas da rastavi. Nas dve imamo samo jedna drugu. To su apsurdne stvari - završava ona.

Kako nezvanično saznajemo iz policije u Požarevcu prijava postoji, ali da Mazina majka sama ne želi da se vrati kući.

