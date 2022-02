ŽENA LJUBE PERUĆICE IMA PROBLEM NA GRUDIMA: Katarina snimila silikone u KRUPNOM kadru i pokazala kako sad IZGLEDAJU (FOTO)

Voditeljka Katarina Kolozeus sa mužem pevačem Ljubom Perućicom otišla je na odmor, pa se pohvalila fotografijama sa egzotične destinacije.

Pevačeva supruga otkrila je i kakva nezgoda joj se desila na letovanju u zimskim mesecima. Naime, ona je svoje silikonske grudi snimila u krupnom planu i pokazala plikove koji su joj ostali kada je izgorela na plaži.

"Jedna bez filtera da vidite posledice od plikova", napisala je ona na Instagramu, a mnogima plikovi nisu bili ni na kraj pameti, pa su komentarisali njen atraktivni izgled.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno je Katarina priznala koliko joj Ljubina podrška u svakom momentu znači:

"Brzo posle našeg venčanja došla je korona i mi nismo mogli da odemo na medeni mesec koji smo planirali i naša porodica je imala puno problema sa koronom, imali smo velike gubitke i previše voljenih ljudi smo izgubili i previše bliskih, ali opet, koliko je to bilo teško, ja mislim da je sve to nas kao bračni par učvrstilo i dodatno nas je povezalo jer smo bili jedno za drugo u svakom mogućem trenutku. Ljuba je mene užasno zadužio za ove dve godine iz razloga što je on bio tu za moju porodicu kako verovatno niko drugi ne bi bio. Više nego neki koji su trebali da budu. Da mi nije bilo njega u nekim trenucima, ja uopšte ne znam kako bih se snašla."

foto: Printscreen/Instagram

