NE JAVLJAM JOJ SE NA ULICI, IRITIRA ME NJEN GLAS! Progovorile komšije Sanje Marinković, evo da li je viđaju sa nekim MUŠKARCEM

Voditeljka Sanja Marinković ne govori previše o privatnom životu, a sada su njene komšije otkrile kakva je zapravo kada se kamere ugase.

- Ne znam šta se njom dogodilo, ali posle razvoda kao da se uobrazila i više nije ista osoba. Dugo ona ne živi sa mužem, ne onoliko koliko je poznato javnosti. Zašto je krila, to je njena stvar i nije bitno, ali od tada je postala prilično drska. Ranije je bila nasmejana i ljubazna, umela je da stane i čuje različite komentare. Sada se ponaša kao šiparica. Dete joj je fino i vaspitano, a supruga ne viđamo često. Ja sam ga za poslednjih nekoliko godina videla jednom da je dovezao mališana- rekla je komšinica Zorja, dok drugi komšija nije želeo da otkrije svoj identitet i ističe da voditeljku vidi samo kada prođe autom.

- Moja supruga i ćerke joj se javljaju, ja ne. Meni je i na televiziji iritantan njen glas. Nakon skandala kada je nešto pisala oko provoda za vreme korone, ja sam samo potvrdio loše mišljenje koje imam o njoj. Ćerka priča i da se sada piše kako je u sukobu sa nekim pevačicama jer ih nije ispoštovala u emsiiji. Tako mi i deluje, kao ambiciozna žena koja samo misli da postigne neki uspeh bez obzira na sve, ali to me ne dotiče. Pa što joj dolaze u emisiju ako ih vređa. Sve vam je to isti koš, kaže komšija.

Iz zgrade u kojoj Sanja živi u elitnom delu Beograda, izašla je komšinica koja je zastala na pitanje o Sanji.

- Ona je moja komšinica, ali o njoj imam srednje mišljenje. Nije ona baš takav tip ljudi da se javi uvek, dešava se da prođe i da mi se ne javi, ali ona je dosta zamišljena, previše je zauzeta svojim poslom, ali živim svoj život, šta me briga. Kada se razvela, nije bilo potrebe da se pročuje, čovek je otišao i to je to. Trenutno je ne viđam sa nekim, ali neće sigurno ovde da dovede nekog jer živi sa sinom. Ova emisija što je bila, to mi nije baš milo. Nije to u redu, ne treba da dođe do nesuglasica između njih, svi imamo pravo da živimo i svi imamo pravo na svoju reč, ali potcenjivati nekoga to ne valja- kaže komšinica, aludirajući na situaciju sa Kaćom.

- Sve najlepše mislim o Sanji, uvek se javi, njen sin takođe, uvek nam se javi. Sve što treba mi se dogovaramo, nas nema mnogo tu stanara, tako da o svemu se zajedno dogovaramo. Kada se razvela nisam odmah saznao, posle mi je rekla jedna komšinica, jer ja sam malo tu u zgradi, malo u drugoj, pa nisam ni znao, sretali smo se, trenutno je ne viđam sa nekim. Nikada nije pravila žurke, Bože sačuvaj, naročito ne sada za vreme korone, ona je mnogo uljudna žena i uvek se javi. Baš pre neki dan, ja sam parkirao kola na njeno mesto, a imam i mesto u garaži, te sam je pitao da li treba da pomerim kola, a ona je rekla da ne treba, da je već našla mesto, tako da nemam problema sa njom, ističe gospodin.

U obližnjoj pekari, istakli su da voditeljka veoma slabo dolazi

-Pa ne znam, konkretno Sanja Marinković, jako slabo dolazi. Sve najbolje mislim o njoj, kada dođe uvek je ljubazna, ostavi i bakšiš- rekla je ukratko prodavačica u pekari.

Ne viđam je sa drugim muškarcem

Komšinica koja živi u ulici gde i Sanja, kaže da sve što se desi u njihovom kraju, slabo odjekne.

- Dobra je Sanja, ne viđamo se mi nešto puno, tu iz kola, jer parkira u blizini nas. Kada se sretnemo uvek kaže dobar dan, zdravo ili klimne glavom, ali ne viđamo se često. O razvodu dugo nisam znala jer je ova ulica takva, tu niko ni sa kim ne razgovara toliko, kuća do kuće, ne zna se ništa. Tu sam 41 godinu, ne znaš da li je neko bolestan ili je umro, jednostavno prođe pored tebe, dobar dan i ništa više. Trenutno je ne viđam ni sa kim, ali kažu da ima nekog kog ne dovodi ovde - kroz smeh je prokomentarisala komšinica sa prozora.

