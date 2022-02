ŽENE LAŽNO OPTUŽUJU MUŠKARCE ZA NASILJE! Verica Rakočević šokirala: Osuđivaće me, ALI LIČNO ZNAM PRIMERE, nevini leže u zatvoru!

Poznata modna kreatorka Verica Rakočević istakla je da, iako je uvek na strani žena, ne može da ne prizna da i među ženama ima onih koje će iskoristiti svoj položaj i lažno prijaviti muškarca.

foto: Kurir televizija

Naša kreatorka često je podizala glas u zaštitu žena i bodrila ih motivacionim govorila, a prvi put je progovorila o tome kroz šta je prošla nakon što je prvi put podržala žene da ne ćute.

- Jako je bitno pričati o tome. Jedan jedini put sam jasno i glasno pričala o tome kod Nataše Miljković na nacionalnoj televiziji. Tada je jedna devojčica od 16 godina bila silovana i ja sam imala jaku potrebu da dođem i kao motivacioni govornik pomognem toj devojčici. Mene je porazilo to što sada kada je postalo "in" "nisam prijavila" svi su se digli. U to vreme, mojih par prijatelja vrhunskih intelektualaca, zaprepastili biste kada bih vam rekla njihova imena, su me pozvali i pitali šta mi je to trebalo - izjavila je Verica Rakočević u emisiji Realna priča na Kurir televiziji.

Ona je navela da ima i stavove koji nisu popularn danas, ali da je za nju najbitnije da joj trendovi ne vređaju inteligenciju.

foto: Kurir televizija

- Rekla sam da neću mnogo da širim priču na tu temu jer imam i neke stavove koji možda i nisu mnogo popularni, ono što je najbitnije, imam mozak i računam da sam inteligentno biće i kroz bilo koje moderne priče ne bih volela da mi se vređa inteligencija. Ali ono što hoću da kažem je da sve što se desi, treba prijaviti odmah, istog sekunda, istog trenutka. Ako se bojite roditelja, bolje da vas istuku roditelji, nego da vas neko siluje opet. A roditelji vas sigurno neće prekoriti ako vam je neko naneo zlo. Mislim da je na tu temu veliki promašaj porodice. Da se razumemo, ne dešava se to samo mladim devojkama, već ženama, dešava se da je pravosuđe takvo da ne možete da dođete do pravde. Jedina poruka sa moje strane je da niko ne sme da dozvoli da ga bilo ko maltretira jedan jedini sekund, ne postoje strahovi od roditelja, silovanje je silovanje, maltretiranje je maltretiranje. Ako vas neko išamara jednom, pa drugi, treći put - ne razumem zašto trpite to - kaže Verica Rakočević.

Ona je dodala da je veoma nepopularno ono što ona misli, ali da lično zna primere gde su žene namerno lažno prijavljivale muškarce.

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Ako se dobro i pametno ne rešavaju stvari, baš sam na tu temu istaživala, mislim da oko 25 odsto nevinih muškaraca leži u zatvoru. Zato što žene, nemojmo da budemo samo na strani žene, i ja sam žena i uvek sam na strani žene, ali dajte da malo gledamo na svet širom otvorenih očiju. Recimo, sviđa vam se Marko, on neće da bude sa vama, a vi pošto-poto imate bilo koju vrstu animoziteta u odnosu na Marka, vi ćete sebi da odete da razbijete glavu staklom, da odete da ga prijavite, a pre toga ste spavali sa njim, jer ste vi hteli, i on će završiti u zatvoru. Ja znam da će posle ovoga biti haos, prosto kao žena osećam moralnu odgovornost da kažem da sam uvek na strani žena, ali neka niko ne zloupotrebljava takve monstruozne situacije zarad nečega - kaže Verica i dodaje:

- Da znam za takve situacije kada su žene zloupotrebljavale svoj položaj i ne bih o tome da pričam, ovo navodim kao primer. Zato je jako važno da se nasilje prijavi odmah. Ako se to ne dogodi, doći ćete u situaciju da će to neko zloupotrebiti, sam sebi razbiti glavu... Ljudi, ne živimo samo u eri muškaraca monstruma, živimo u jednom poremećenom društvu, mislim globalno, gde se izgubio pojam porodice, gde su se izgubili porodični odnosi, gde je empatija potpuno nestala. Mnogo štošta se u društvu poremetilo. Globalno se poremetilo. Zato sam ja pobegla na Avalu sa svojim suprugom, šetam četiri, pet kilometara kroz šumu, imam četiri drugarice sa kojima mogu da razgovaram, moj život nije bajka, ali mogu sa ponosom da kažem da sam pošten čovek - kaže popularna modna kreatorka.

foto: Kurir televizija

Verica Rakočević istakla je da su stavovi našeg društva dovedeni do apsurda, ali i da ne bi volela da se njeni stavovo pogrešno protumače.

- Društvo koje vam za devojku koja se nije udala do 30. godine kažu da je usedelice, koje za ženu od preko 40 godina kažu da je baba, za ženu od 50, valjda treba da je već mrtva, kod nas je to užasno dovedeno do apsurda. Vi nemate jedno demokratsko društvo, ne razvijate tu jednu demokratsku misao da sa ponosom možete da kažete da nećete da se udate, da nećete da imate dete, a da na sebe ne navučete jednu gomilu besnih pasa, koji će da vas napadaju sa svih strana. Ne bih volela da se ovo pogrešno protumači, sto posto sam na strani žena, zato kažem, prijavite sada, ovog trenutka, nije vredan nijedan gest, nijedna posledica da to ne uradite sada i odmah - kaže Verica Rakočević.

