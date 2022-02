SA TATOM NE VOLIM DA SE SAVETUJEM, NA TO SAM PRINUĐENA! Bosančeva ćerka iskreno: Ne gledam Zvezde Granda, ne znam ko su POBEDNICI!

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža prisutna je na estradnoj sceni otkako je 2013. godine bila kandidat u „Zvezdama Granda“.

Sada se za „Blic“ osvrnula na trenutnu situaciju na muzičkoj sceni, gde su influenseri i jutjuberi počeli da snimaju pesme.

- Mislim da je i dalje to dokaz da se preko muzike najlakše dolazi do slave i popularnosti. Ako si influenser, budi influenser, šta ima da snimaš pesme. Kao što su starlete jednom snimale pesme, traže vid te popularnosti. Nemam ništa protiv, ali ako se odlučiš za to i imaš kvalitet, onda budi to - rekla je pevačica.

Iako joj je tata Dragan Stojković Bosanac, poznati kompozitor narodne muzike, ona je sebe pronašla u hip–hopu.

- Dragan je u fazonu da treba da radim pesme koje su za narod, ja mu kažem da se vremena menjaju. Pritom nisam čist narodnjak, to sam uvek govorila, sada sam se našla u ovom hip–hopu, ko zna gde ću biti za godinu dana. Njemu sve što je kvalitetno odrađeno je okej, da sam mumlala u svojim pesmama i da me ništa nije razumeo, rekao bi mi da ništa ne valja. Bitno je da je dobra dikcija, i da je jednostavno, da dam maksimum – istakla je pevačica.

- Najviše se savetujem sa Mihajlom sa kojim radim pesme, sa tatom ne volim, ali moram, to sam prinuđena. Volim prijateljima da pošaljem demo snimak i da čujem šta misle. Bitno je da se sakupi dosta mišljenja - izjavila je Džidža i dodala da ne gleda „Zvezde Granda“:

- Drago mi je što je tata u žiriju bez dlake na jeziku. Manje više ne pratim jer mi on posle snimanja ispriča šta je bilo. Zadnjih pet, šest godina ne znam pobednike. Gledana je i uvek će biti, dokle god je Dragan u žiriju.

