MOJ MUŽ IMA PLATU 40.000 DINARA! Verica Rakočević prodala kuću na AVALI za male pare, a ovo je ISTINA o zaradi u njenom domu!

Verica Rakočević je pre nekoliko godina prodala svoju staru kuću na Avali, ali je ubrzo shvatila da je ipak pogrešila, pa je kupila drugu na istoj lokaciji, a nedavno je progovorila i o finansijama.

Kako su izneli stanovnici ove beogradske planine za Kurir kreatorka je tu luksuznu kuću prodala firmi za male pare jer je imala baš velikih finansijskih problema.

Ona sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem od venčanja u septembru 2013. živi na imanju koje je u blizini onog koje je nekada bilo njeno.

Verica Rakočević ispričala je jednom prilikom kako njen suprug Veljko Kuzmančević zarađuje dosta manje od nje same.

- Moj muž u narodnom pozorištu ima 40.000 dinara platu, a ja primam deset puta više. Uopste nije važno ko koliko ima, da li on ima više ili ja. Mi to zajedno imamo - kazala je Verica u "Magazin in" i dodala:

- A moj muž kad sutra bude napravio veliku karijeru, a hoće sto posto, sigurno me neće ostaviti. Ja to znam i osećam - zaključila je kreatorka.

