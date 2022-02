LUNA ĐOGANI PRVI PUT NAKON OPERACIJE! Pokazala kako joj sada NOS izgleda, pohvalila se TOP PROMENOM! (FOTO)

Jutjuberka i nekadašnja pobednica Zadruge objavila je prvu fotografiju nakon nehirurške operacije nosa.

Luna Đogani pokazala je sebe u novom izdanju, a svima na društvenim mrežama se svidela ova njena promena. Luna je iskoristila filter na Instagramu i pokazala kako sada izgleda.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Luna je o tome javno i govorila.

"Izašla sam iz kuće posle deset dana samo da bih prošetala dete. Imala sam malu estetsku intervenciju, sredila sam nos, pa ne bih da me ljudi vide dok se skroz ne oporavim, a ne bih ni da me novinari negde uhvate i fotografišu. Najviše sam kod kuće s porodicom, odem do roditelja da vidim kako su i vidim sestre, pa posle toga dođem kući. Vidite da sam se skroz posvetila porodičnom životu, a, iskrena da budem, ništa drugo me i ne zanima", rekla je nedavno.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

