SVE PORNO AFERE ŠAKA POLUMENTE! Pevač TREĆI put u centru skandala, JURI MALOLETNICE, a ona sa rijaliti učesnicom i dalje ŠOKIRA!

Šako Polumenta (53) ponovo se našao u centru skandala. Naime, Šako je nastavio da šalje eksplicitne snimke i da zavodi maloletnice, a Kurir je došao u posed snimaka.

Šako Polumenta je bio revoltiran što je njegov porno-video ponovo u centru pažnje.

- To neka budala šalje. Ta priča je ispričana više. Ne razumem zašto dajete tim osobama na važnosti, ja to nisam zaslužio. Toliko lepih stvari sam učinio, a vi hoćete da pustite stare snimke - poručio je Šako.

Inače, ovo nije prvi put da isplivaju eksplicitni snimci pevača. Pevača je bivša učesnica "Zadruge" Mina Vrbaški optužila da je prema njoj više puta bio navalentan i da joj je slao neprimerene poruke i video-snimke dok ona još nije imala 18 godina.

Na društvenim mrežama se 2017. godine pojavio šokantan video pevača Šaka Polumente u kojem poziva nepoznatu žensku osobu na seks dok leži u krevetu, za koju se kasnije ispostavilo da je Mina Vrbaški.

"Nedostaješ. Dođi da me ljubiš, 'ajde! Dođi 'vamo! Mislim na tebe da znaš. Ljubim te. Javi se", prekao je tada Šako u snimku.

Nakon toga, mediji su pokušali da stupe u kontakt sa njim, ali on je pobesneo.

"Šta me zoveš, ma možeš da mi popušiš ku*ac! Možete da mi popušte svi, radim svoj posao, a ljubomorni ste, što imaju 50 pr-a, svojih a ja vas ne plaćam, možete da mi ližete ku*rac da vam platim! Marš tamo u pi*ku materinu, nakazo jedna, ispuni svoju pohlepnu i okrutnu dušu. Piši ološu jedan slobodno kad ti ja kažem! I ti, i svi novinari, pušite ku*ac, je*em vas ja sve!", kazao je tada besan folk pevač.

Nakon toga je isplivao još jedan snimak, gde se pevač na sličan način obraćao još jednoj devojci. U njemu pevač reži i zove devojku na seks.

Pevač se tada pravdao kako mu je telefon ukraden, te da je pomenute snimke slao svojoj ženi.

Pevač nije želeo da komentariše odnos sa Minom, ali je zato na sebi svojstven način prokomentarisao snimak koji je nastao pre više od jedne decenije, a na kojem je potpuno go.

"Šako Polumenta je neko ko ima pravo na svoj privatni život i smatram da se to nikog ne tiče. Ja mogu da radim šta god poželim kada sam van scene. S druge strane, kada sam na sceni, ja sam neko ko rastura svojim hitovima", rekao je Polumenta tada.

Na mrežama su tada isplivale i prepiske gde se pevač raspravlja sa Minom Vrbaški.

"Alo bolesna, šta radiš ovo? Skloni te slike. Čak me i imitiraš, eto to je bolest. Prihvatih te kao drugaricu, ispoštovah, izađoh sa tobom na drugarsko piće, a šta bi bilo da sam bio s tobom", napisao je Polumenta u poruci učenici druge godine srednje dizajnerske škole u Inđiji, na šta mu je ona odgovorila:

"Ja ne znam zašto se ti toliko foliraš da se mi ne poznajemo, kada se veoma dobro znamo. A i ti znaš kako... Ovo što ti se dešava nije sigurno zbog mene, već zbog tvoje budalaštine, uskačeš sam sebi u stomak", odgovorila je ona.

Šako ju je na kraju upitao šta je on njoj uradio, pa mu ovako vraća.

Pevač se kasnije pravdao da snimke nije slao Mini Vrbaški, a na kraju ju je i tužio.

"Slobodan sam muškarac, moj emotivni život je moj, jadno je to gledati i prozivati me, kada sam svakoga ispoštovao, posebno svoju publiku, ne glumeći zvezdu nikada u životu i sada me svi prozivaju. Uostalom, meni to ide u korist, to mi je dobra reklama. Da sam slao snimke maloletnici, već bih verovatno bio u policiji", rekao je Polumenta u emsiji "Ami Dži šou".

Šako Polumenta se 2019. godine našao ponovo u centru skandala. Tada su se pojavili audio-snimci pevača eksplicitnog sadržaja, a tom prilikom je zavodio javnosti nepoznatu devojku i bez dlake na jeziku i pričao joj šta bi joj sve radio tokom seksa.

- Srce moje, ja bih to rado uradio, ali ja sam javna ličnost, javno lice... Mene šibaju non stop po novinama i tako dalje - objasnio je Polumenta, a onda eksplicitno objasnio šta bi joj sve radio tokom seksa.

- Daću ti ja moj k*rac. P*ši mi ga i liži mi ga, da te udaram po licu, da ti svrš*vam po licu, da te j*bem u p*čku, g*uzicu, svuda da te izj*bem... Ali, ne mogu da šaljem - ponovio je Šako, koji je objasnio uzbuđenoj devojci sa kojom se dopisivao da mogu da odu na video-čet, gde će joj pokazati čime raspolaže.

- Možemo na video da se gledamo i da ti dam k*rčinu moju - kaže Šako u audio snimku.

