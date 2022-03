IZGUBILA 85 KG, SKINULA VIŠAK KOŽE, A SAD JOŠ JEDNA PROMENA! Krstinja se ponovo transformisala, evo šta je sada uradila na sebi!

Krstinja Todorović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a mlada pevačica nedavno se podvrgla operaciji odstranjivanja viška kože.

Krstinja je ranije imala i operaciju sužavanja želuca, nakon čega je izgubila neverovatnih 85 kilograma, a Saša Popović joj je u jednoj od emisija "Zvezda Granda" javno obećao da će joj platiti operaciju uklanjanja viška kože, za koju je direktor "Granda" izdvojio 6.000 evra.

foto: Kurir Tv Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

Mlada pevačica aktivna je na društvenim mrežama, a na svom Instagramu se pohvalila novom promenom koja ju je totalno transformisala.

Naime, ona je postala plavuša, pa je tako promenila svoj imidž.

foto: Printscreen

- Nisam imala izbora. Sve sam pokušavala. I prirodnim putem, treninzima, trčanjem. Imala sam osećaj da ako ne pojedem nešto, da će ceo svet da stane. Vraćala sam se na staro. Resekcija želuca je bila jedino i trajno rešenje, što je bilo bitno. Pevajući sam pošla na operacioni sto. Pevala sam pesmu koju je Marija Šerifović, a to je pesma Zdravka Čolića "Ti možeš sve". Tačno je dve godine i tri meseca kako sma se borila. Bilo je stresnih i jakih momenata. Nije to samo otkinuti želudac. Mesec dana sam bila na posebnom režimu. Plašila sam se da jedem. Dođe nekada i da nemaš meru.

Krstinja Todorović otkrila je i kako je počeo problem sa hranom. Istakla je i da joj je suprug Bogdan bio velika podrška u svemu. Krstinja se, takođe, javno zahvalila Saši Popoviću, jer je jako velika cifra u pitanju operacije bila.

- Moja porodica svi su mi bili pomoć i moj doktor Miroslav Ilić. Kao mala bila sam sklona gojenju, otac mi je po profesiji kuvar. Kada mi je mama umrla sve to se otrglo kontroli. Najveću utehu sam tražila u hrani. Jako sam bila vezana za majku. I kada dođe osmi mart sva deca pripremaju poklone za majku, a ocu je bilo žao da kaže "daj, nemoj da jedeš". Nisma imala problema u školi sa decom, Imala sasm dobre profesore i hvala im na tome. Bogdan, moj suprug, je u Podgorici. On je moja najveća podrška. Ti jesi bio uz mene, ali to niko nije video. Često me ljudi pitanju gde je on. Pitaju me ljudi - jesi li ti stvarno udata - rekla je Krstinja Todorović.

foto: ATA images

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

03:01 Krstinja Todorović u uskoj kožnoj suknjici samo mesec dana nakon operacije: GRMI KAKO IZGLEDA!