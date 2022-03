KOLEGE SU BEŽALE OD MENE KAO DA IMAM TIFUS! Našem di-džeju pričali su da je VANZEMALJAC, više ne peva u Srbiji, a evo kako IZGLEDA

Od kada se pojavio na muzičkoj sceni, Di-Džej Krmak i dalje važi za jednog od najoriginalnijih umetnika koji privlači pažnju gde god da se pojavi iako više ne nastupa u Srbiji.

Neobičan izgled koji u prvi plan ističe jarke boje, nesvakidašnje stajlinge i frizure prati i njegova muzika kao i tekstovi. Iako je danas uspeo da utisne svoje ime na estradnom nebu, priznaje da taj uspeh nije došao preko noći.

U moru novih uzvođača koji se psvakodnevno pojavljuju, Di-Džej Krmak je shvatio da mora da uradi nešto drugačije i pokaže svoju jedinstvenost.

- Nardonjaci i zabavnjaci urade neku numeru klasiku i to prolazi, a ja moram trostruko da se dokazujem jer ljudi sa našeg područija kada vide šarenog lika imaju predsraude i čudno im to deluje i evo posle 20 godina to je u redu. Sećam se neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se upale kamere bežale su do mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - ispričao je on u emisiji "Grand Magazin".

Svestan je bio šoka za naciju kada se smelo pojavio na sceni gde su svi bili ukalupljeni, ali možda i veće iznenađenje je bilo što nij epevao tada popularne ljubavne tekstove.

- Pričali su da sam ludak, vanzemaljac ,čudni neki, međutim svaki cd novi je donosio novu tabu temu gde smo gađali poentu i pesma "Celo selo šmrče belo", je bila eksplozija zbog koje su počeli ljudi da me prepoznaju- objasnio je.

Uvek se šalio na račun onoga što je u trendu, sada su aktuelni rijaliti programi i ima pesmu upravo o tome, ali nema želju da postane deo takvog programa.

- Zvali su me, ali nismo se dogovorili o finansijskim uslovima. Trebao im je neki lik koji će da bude šarena slika, međutim nisu prepoznali da nisam baš lik za rijaliti. Kada bi me upoznali nakon mesec dana sigurno bi se razočarali. Nije bilo potrebe, ja sam situiran, u glavi sam stabilan - rekao je on.

