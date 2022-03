SUZANA MANČIĆ OBJASNILA ZAŠTO JE ODBILA SLIKANJE ZA HRVATSKI PLEJBOJ Za srpski se slikala, pa otkrila ko ju je UBEDIO DA SE SKINE

Gošća večerašnjeg sceniranja bila je poznata srpska voditeljka i multimedijalna ličnost Suzana Mančić.

Ona je Vanji Camović, između ostalog, ispričala i zašto nije prihvatila da se slika za hrvatski Plejboj.

- Bila sam na ivici i odbila sam nekoliko godina ranije slikanje za Plejboj. A to se desilo kada je stigao poziv za slikanje za hrvatski Plejboj - rekla je Suzana Mančić.

Mančićeva je potom objasnila i zašto je odbila ovaj poziv.

- Bili su onako baš veliki pritisci i velike sume. Ali, mene je nešto bilo sramota, deca su mi bila mala. Nalazila sam milion razloga zašto to ne bih uradila - rekla je Suzana Mančić u Sceniranju.

Poznata voditelja je ubrzo ispričala i ko ju je naterao da se slika sa srpski Plejboj.

- A onda je došla Duška Jovanić i rekla mi "Znaš ne može to svaka žena, to rade samo posebne, hrabre žene". Tu me je upecala odmah. I rekla sam "dobro, u redu". Na kraju sam sestru jednu, rođaku, povela sa mnom, i rekla joj "daj, da mi držiš strah, da ne idem tamo sama" - ispričala je Mančićeva.

