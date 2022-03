ONE SU KRALJICE BAKŠIŠA! ZA 3 SATA UZELA 45.000 €! Jedna pesmu na svadbi u Nemačkoj pevala 47 puta n dok je gazila po parama!

Estradne zvezde najviše novca zarađuju na privatnim veseljima, posebno na svadbama, a neki od njih za noć zarade i po nekoliko desetina hiljada evra.

Tea Tairović Pevačica Tea Tairović već neko vreme važi za kraljicu bakšiša, a gde god da se pojavi napravi ludu atmosferu svojom pojavom. Teu je proslavio hit "Hajde", koji je objavila prošle godine, a od tada dobija neverovatno velike svote novca kada je bakšiš u pitanju. Na snimku koji je objavljen na Jutjubu možete pogledati kako izgleda jedna privatna proslava na kojoj je Tea u rekordnom roku dobila 5.000 evra.

Tea je jednom prokomentarisala to što je zovu "kraljicom bakšiša".

- Ne smeta mi to što me nazivaju tako, gledam na to kao na nešto dobro i kao na nagradu, jer sam u tom trenutku uspela da razveselim ljude na slavlju. To nije ništa loše - rekla je Tea ranije.

Samo zahvaljujući samo jednom svom hitu na svadbi u Nemačkoj za veče zaradila 14.000 evra, kada su gosti od pevačice tražili da pesmu "Hajde" otpeva čak 47 puta i za to su je dobro častili.

Milica Pavlović Milica Pavlović od svog prvog pojavljivanja u "Zvezdama Granda" važi za miljenicu na estradi, kada su u pitanju mlađe generacije, a pevačica je uspela dobrim pesmama da se probije do samog vrha estrade, te samim tim dobro i zarađuje.

Na Jutjubu postoji snimak sa jednom privatnog veselja na kom je Milica pevala, a pevačica je dobila toliko novčanica da ih je jedva držala.

Tanja Savić

Tanja Savić je nedavno održala turneju u Americi gde ima turneju, a pevačica je na jednom nastupu dobila, verovatno jedan od najvećih bakšiša u karijeri.

Naime, nekome se toliko svideli kako Savićeva peva uživo, pa su u jednom momentu novčanice samo letele ka njoj i završile na podu, a ona je nastavila svoj nastup i gazila po para. Novca je toliko bilo da se nije moglo izbrojati.

Jana Todorović Jana je prošle godine otputovala u Francusku kako bi nastupila na jednom svadbenom veselju, a kako su mediji tada preneli, pevačica je za tri sata navodno zaradila 45.000 evra, što je cena manjeg stana u Beogradu.

- Jana Todorović je u nedelju ujutro otišla u Francusku s bendom. Pevala je kod čoveka koji je ženio drugog sina, a bila je gost i kad se stariji ženio. Uvek ih dočeka kao najrođenije, plati avionske karte i ceo boravak. Jana nije mogla da ga odbije, pevala je u sali gde su pravili proslavu posle crkvenog venčanja, a za tri sata je samo od bakšiša zaradila oko 45.000 evra. Gosti su naručivali pesme, uglavnom su častili novčanicama od 100 evra pa naviše. Posle 20 minuta Jana više nije mogla da drži toliko para u rukama, pa ih je ostavljala na sto. Gurala je sve u drvenu korpu koja je bila pored klavijaturiste i rekla: "Ljudi, treba sve ove pare poslagati! Da imam bar još dve ruke", a gosti su aplaudirali - rekao je tada izvor blizak pevačici za Republiku.rs.

