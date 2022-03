OVO JE NAJGORE VREME U KOJE JE MOGAO DA MI SE DESI RAZVOD! Krstinja Todorović o krahu braka, priznala da li je umešana TREĆA OSOBA

Zvezda Granda Krstinja Todorović potvrdila je nagađanja da se razvela od svog supruga, sa kojim je bila četiri godine u braku.

Nakon teške operacije zatezanja kože i gubitka čak 90 kilograma, Krstinja umesto da se u miru oporavlja, prolazi kroz jedan od najgorih perioda u životu.

- Kažu da je razvod ravan maloj smrti, gubitku voljene osobe i to je nešto što čovek ne može tek tako, ravnodušno da prođe. To je velika patnja, bol. Ali život je nepredvidiv, to se dešava a mi smo tu da podnesemo najbolje što možemo - kaže Krstinja u "Grand Magazinu" i dodaje:

- Ovo je najgore vreme u koje je mogao da mi se desi razvod. Ali trebalo je da se desi, nije moglo da funkcioniše, bilo bi mučenje za obe strane.

Kako je rekla, ona je sa suprugom ostala u dobrim odnosima.

- Nemam problem da iskreno pričam o svemu, neću bežati od toga da kažem bilo šta. Nikada neću reći da je moj suprug loša osoba, ili da je bila treća osoba u pitanju. Jednostavno nije išlo, nije nam se dalo i to je jedini razlog. Nismo se ogrešili jedno o drugo i to je jedina istina - ispričala je ona.

