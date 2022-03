RAZVELA SE KRSTINJA TODOROVIĆ! Smršala 90 kg i posle 4 godine stavila tačku na BRAK! Evo šta je RAZLOG

Pevačica "Zvezda Granda Kristinja Todorović posle četiri godine braka razvela se od svog supruga.

Krstinja je navela koji je razlog njihovog rastanka, a kako sama kaže za Kurir, nije njeno mršavljenje i bolji izgled.

"Istina je, razveli smo se na civilizovan i lep način, bez grubih i teških reči, svi će sad da pomisle da će posle ovih operacija i zahvata, zbog kojih izgledam bolje, da sam ga ostavila zbog novih udvarača kojih je sve više, ali to nije istina. U braku je i ranije bilo problema, samo je sada došlo do vrhunca i odlučili smo da se raziđemo", rekla je Krstinja.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, učesnica "Zvezda Granda" Krstinja Todorović pre nešto više od mesec dana podvrgla se estetskoj operaciji skidanja viška kože koju joj je obećao Saša Popović još tokom takmičenja.

Ovaj zahvat prošao je u najboljem redu, ali za konačne rezultate je potreban da prođe određeni vremenski period kako bi sve leglo na svoje mesto.

- Ja sam pre dve godine operisala želudac i to mi je pomoglo da smršam neverovatnih 88 kilograma. Nakon toga imala sam problem sa viškom kože i pre nekih mesec dana sam se podvrgla i tom zahvatu. Jako se lepo opravljam, to sve ide svojim tokom, malo treba vremena da sve to dođe u normalu, ali ja sam prezadovoljna i veliko hvala Saši Popoviću - rekla je pevačica nedavno u jednoj emisiji.

foto: ATA images

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 Krstinja Todorović u uskoj kožnoj suknjici samo mesec dana nakon operacije: GRMI KAKO IZGLEDA!