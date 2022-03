KRSTINJA IZGUBILA 88 KG, BILA NA OPERACIJI, ALI JEDNO JE I DALJE MUČI: E, tu počinje borba sa samim sobom! Dala sam ženama PRIMER

Učesnica "Zvezda Granda" Krstinja Todorović pre nešto više od mesec dana podvrgla se estetskoj operaciji skidanja viška kože koju joj je obećao Saša Popović još tokom takmičenja.

Ovaj zahvat prošao je u najboljem redu, ali za konačne rezultate je potreban da prođe određeni vremenski period kako bi sve leglo na svoje mesto, piše Grand.

- Ja sam pre dve godine operisala želudac i to mi je pomoglo da smršam neverovatnih 88 kilograma. Nakon toga imala sam problem sa viškom kože i pre nekih mesec dana sam se podvrgla i tom zahvatu. Jako se lepo opravljam, to sve ide svojim tokom, malo treba vremena da sve to dođe u normalu, ali ja sam prezadovoljna i veliko hvala Saši Popoviću - rekla je pevačica nedavno u emisji "Popodne sa Leom Kiš".

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kada se bude potpuno oporavila, planira da se posveti treninzima i dodatnim tretmanima kako bi uskoro zablisatala u punom sjaju, ali i dalje ne zaboravlja koliko je bilo teško nositi se sa predrasudama okoline.

- Potrebna je velika hrabrost, to nije samo tek tako. Svakodnevno čitam komentare, živa ste osoba i ne možete da ne pročitate i da vas ne pogodi kada kažu: "Tebi je lako da smršaš na operaciji", ali tu počinje borba sa samim sobom i sve ono što prati taj tok. Drago mi je da sam mnogim ženama primer i ja sam tu uvek da im objasnim, najbitnije je zdravlje na kraju - objasnila je Todorovićeva.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

03:01 Krstinja Todorović u uskoj kožnoj suknjici samo mesec dana nakon operacije: GRMI KAKO IZGLEDA!