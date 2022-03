NAKON GUBITKA OCA, ZVEZDA GRANDA DONELA BITNU ODLUKU: Život me je ošamario i tada sam shvatila samo JEDNO!

Nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", Lejla Zahirović, nakon duže medijske pauze vratila se na velika vrata.

Deo svakog javnog posla je i redovno pojavljivanje u medijima, što često ume da bude naporono ili neprijatno kada pročitaju naslove koji su izvučeni iz konteksta.

- Ranije sam se bojala toga da će da pišu više o meni i nisam želela to, ali sada što da ne. Ja sam se odbranila od slučaja sa Slobom, i to su iz konteksta izvukli jer on tada nije bio braku već u vezi - objasnila je Lejla u emisiji "Grand Magazin".

Kažu "Svetlost je uvek na kraju tunela", u šta se uverila i Zahirovićeva koja je nakog gubitka oca, shvatila svoju snagu.

- Kada sam prebrodila najteži trenutak u mom životu, sa 21 godinom izgubila sam oca, život me je ošamario. Zatim i jako dobrog prijatelja i kolegu iz Zvezda Granda i tada sam shvatila da se želim sebi posvetiti maksimalno da živim punim plućima jer ne za se kada se šta može desiti i tada je moje sampouzdanje poraslo - priznala je pevačica.

