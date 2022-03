SLALA SAM ĐORĐU DAVIDU GOLIŠAVE FOTKE! Pevačica javno priznala da je uznemiravala muzičara, pa oplela po odnosu KIJE I LUKASA! ŠOK

Đorđa Davida, muzičara i člana žirija u "Zvezdama Granda" nedavno je optužila mlada pevačica da joj je slao eksplicitne fotografije. Sada se oglasila njegova koleginica Zorica Marković, koja tvrdi da to nije ništa strašno jer je i ona Đorđu slala svoje fotke.

Pevačica, koja je nedavno imala operaciju ugradnje stenta, izašla je iz bolnice i sada je najpre prokomentarisala pobednicu ovogodišnjeg izbora za "Pesmu za Evroviziju '22":

- Prvi put sam za razliku od prethodnih godina ispratila sve tri takmičarske večeri Pesme za Evroviziju. Vidim da ima pomaka i vizualno i u svakom smislu. Moj favorit je bio Aca Lukas, pa onda Zorja i Sofronijević. Ja sam slušala, ja nisam gledala jer mene scena uopšte ne zanima. Kada je Konstrakta na kraju zakucala, ja sam rekla gotovo. Ja joj čestitam, ona je za mene nešto potpuno novo i do sada neviđeno – kaže Zoka na početku.

Šta te je iznenadilo kod Konstrakte?

– I tekst i pranje ruku, u kompletu mi je bio šok. Kao celina ima smisla, sa hladnim pogledom i tom scenografijom. To je neviđeno još. Ne mogu da kažem ni da je pesma loša jer ima odličnu poruku pa ko razume razume.

Neda Ukraden je Konstrakti dala nula poena?

– Što se žirija tiče, mogu samo da kažem zlo i naopako. Ja ne znam ni ko ih je zvao. Mi smo uvek nerealni kada su bitne stvari u pitanju. Ali tu ima sujete i ljubomore. Ljudi iz muzičkog sveta su nerealni, pljuju i komentarišu ženu koja nikome nije konkurencija. Da sam ja bila na Nedinom mestu, ja bih Lukasu dala najviše poena, a Konstrakti 10. Jasno mi je da posle Marijine ‘Molitve’ više niko ne sluša pevanje. Podeljena su mišljenja kao i za sve.

Kako ti se dopala Sara Jo?

– Sara Jo je top tu nema priče, ali pomalo je sve kod nje već viđeno po pitanju scenografije. Nije kopirala Karleušu, ali liči i asocira na nju. Karleuša je jedinstvena i posebna. Sara je bomba i dobro peva. Imala je svetski nastup i to stoji.

Lukas kaže da su mu ukradeni glasovi publike?

– Lukas ima dosta fanova i to stoji. On je sve završio u životu i boli ga uvo, bilo mu je svejedno da li će otići ili ne u Italiju. Ovo su sada prvi put gledale i neke nove generacije i mislim da su oni najviše i glasali.

Da li je Lukasu bilo mesto u tom takmičenju?

– Jeste, kakve ima veze što je narodnjak. Ja bih volela da se tu takmičimo i ja, Bekuta, Đurišićka, Vesna Zmijanac i Zorica Brunclik, pa da razvalimo kada pustimo glaščine. Da im popucaju zvučnici i u Sanremu, i u Torinu i svuda. Da li možemo tebe da očekujemo sledeće godine da se takmičiš? – Pa ja sam luda i mene možete da očekujete. Ja mogu da se popnem i na trolejbus i da se zakačim na žice. Meni to nije problem. Mada ja sam uvek za pevanje. Nisu ni godine više prekretnica. Pa Tina Tarner je ko kornjača pa je najveća zvezda u svetu. To samo kod nas pljuju i osporavaju starije pevače.

Đorđe David je slao golišave slike jednoj devojci i navodno je uznemiravao, da li te je iznenadio?

– Ma neka je slao, pa šta. Pa on kada je bio u grupi „Generacija 5“ onda sam ja njemu slala svoje slike i zbog toga me svi zezaju. Ja njega mnogo volim, on je čovek pevačina i životinja. Obeležio je jedan period i što se mene tiče može da radi šta hoće. Mislim da nije poludeo zbog Zvezda Granda, već se zajebava jer ga baš boli za sve.

A da li ti uz Lukasa ide Kija Kockar od koje se ne odvaja?

- Lukas je uvek imao dobre p*čke pored sebe. Svi moji drugovi iz muškog ugla za nju kažu da je nikakva riba. Nije ona Lukasov tip devojke. Ona će sve da uradi samo da bude aktuelna. Meni su oni nespojiv par. Sa njim kad je bila na takmičenju za Pesmu za Evroviziju izgledala je k'o neka tetka. Njihova stvar šta će, ona je hiljadita u nizu devojaka koje su prošle kroz njegov život.

Mnogi odbijaju da gostuju kod Jovane Jeremić, zašto?

– Bila sam gost kada je bila jedna ozbiljna tema o nepriznavanju dece Miroslava Ilića i Kebe. Škakljiva je bila tema, tako da je Jovana bila ozbiljna, i pustila mi je spot i mnogo joj hvala.

Tanja Savić je napustila Amidži šou, a Kaća Živković se naljutila na Sanju Marinković. Jesi li ti imala sličnu situaciju?

– Mene boli uvo za sve. Ja bi se svakome najebala majke i ostala bih da sedim u emisiji, a oni neka idu. Ma samo bi rekla puši i šta tebe boli uvo da li sam ja sa ovim ili onim. Te osobe koje ustanu i odu nisu dovoljno jake.

Maja Nikolić te je izvređala, rekla je za tebe da si pevaljka sa magistrale?

– Maja i ja smo se svađale u rijalitiju, posle smo se pomirile i ona je neko vreme radila kod mene. Korektna je sa mnom kada god se vidimo. Ibarska magistrala je Sanremo za ove gde danas pevaju. Dolazio je neki normalan svet koji je slušao muziku i uživao. Ja ne znam zašto u lošem kontekstu pominju to, kada je ovo danas gde svi pevaju plavi most. Ja nisam tamo pevala nikada, ali ta magistrala je najveća škola za sve pevače. Mislim da Maja nije mislila ništa loše. Simpatična je lepo izgleda, još samo da se uda.

Da li si i ti razmišljala o kupovini grobnog mesta kao neki pevači?

– Mi kao narod smo otišli u kurac, pogotovo estrada. Sve mislim da ih znam, a ne znam ništa zapravo šta rade. Kad se prevrnem, tu gde crknem nek me sahrane. Neću ništa unapred da radim i da prizivam nesreću. Za mene je to budalaština. Mogu da me spale i da me bace bilo gde kada umrem.

Da li će Ša pokriti i ovaj Tarin dug od 50.000 evra?

– Ma, hoće. Tara je pametna i inteligentna, živi kako živi i to je njena stvar. Ja mislim da će Ša opet da plati njen dug kao i prvi put. Nije da on hoće, ali treba da plati. On sada tamo zapravo radi za Taru, a možda toga još nije svestan.

