REŠIĆKA JE ODLEPILA ZA DEJANOM, DRAGOJEVIĆ ĆE PREĆI DALILI PREKO SVEGA Zorica Marković brutalno oplela, Mujićevu URNISALA do kraja

Kako o dešavanjima i odnosima u Beloj kući bruji region, tako i mnogi bivši zadrugari imaju šta da kažu o svemu tome.

Sada se oglasila Zorica Marković za Pink.rs, koja je bila i te kako voljna da nam prokomentariše dešavanja u "Zadruzi".

Kada je reč o odnosu Dalile Dragojević i Filipa Cara, Zorica je imala da kaže:

- Ja sam od samog starta kad se sve to počelo događati, rekla sam da, još dok nije došlo do se**a, kada su sedeli pored bazena i pričali u šiframa, da su otišli kao rijaliti igrači. Dalila Mujić je prešla granicu i onda je nastao karambol. Meni je sad jako drag, jer je u dubini duše jako dobar momak, nije pokvaren, na Filipa mislim. Provalio je on sve kad su počele te njihove žestoke svađe. I jedno i drugo preći će preko onoga što su uradili. Ona ide na kartu da bude žrtva. Nema kraja njenim spletkama i manipulacijama. Njoj je Car dao do znanja na čemu je, a sutra bi se pomirila sa njim. Nema šanse da se pomire do kraja! Jedino ako ne isprovorica Dejana, pa ne počnu da iznose prljav veš. Ako uspe opet da ga obrlati, mislim da hoće, ali otom potom. Ako se desi da se pomire Dalila i Filip, to će definitivno biti njegova osveta - navela je Zorica.

Ovim povodom prokomentarisala je i Dejana Dragojevića, pa se osvrnula i na to kako bi reagovala porodica Dragojević kada bi se on pomirio sa Dragojevićkom:

- Ona je mislila da će on njoj preći preko svega, kao što je jednom, pričam o "Zadruzi", a napolju će joj svakako preći. On njoj neće tamo preći zbog pobede, a i zbog porodice. David će da ga iščupa iz svega toga. Od Aleksandre i njega nema ništa. Žao mi je Aleksandre, jako je dobro dete, nagrabusila je u životu. Njemu je lepo sa njom. Neće on Dalili ćutati, jer je prešla sve granice - rekla je Zorica, pa se osvrnula na reakciju porodice Dragojević:

- Šta će ljudi?! Ne znam da li će čupati kosu sa glave, ali biće strašno! On nije naivan ni glup - rekla je Zorica.

O sukobu i krahu prijateljstva Dejana i Sandre Rešić mnogo se pričalo, pa je Zorica bila voljna da prokomentariše i ovu temu:

- Rešićka mi je smešna posle svega. Žena je odlepila za Dragojevićem, pošto nije dobila povratnu emociju, dečko je imao emotivnu havariju. To je lepo, a ako nekome nešto učuniš, šta prigovaraš?! Ona hoće da bude malo Saška Karan, malo ja - rekla je Zorica.

Za sam kraj, Zorica je prokomentarisala učešće mnogih zadrugara, a bila je i vidno oduševljena kako su se pokazali neki od njih:

- Miki mi je najbolji ove godine, Janjuš takođe, održao je reč. Meni je samo žao što nije nastavio da se šali sa Deniz. Karić se aktivirao nenormalno. Od Deniz sam mnogo očekivala, ali je ona svakako atrakcija. Mogla je malo više, s obzirom da je vrlo specifična. Lepa je, oblačenje, njena sloboda, ništa ne krije. Razlikuje mi se od svih učesnika, jako je posebna. Lepeza likova, na kraju kad sve saberemo je fenomenalna. Nikad više različitih ljudi, odabir je fantastičan i pun pogodak. Fran je meni pri samom ulasku u četvorku, da će da razvali, jer sve ima. Ne znam šta mu je. Generalno sam očekivala da će da napravi posao i da snimi. Rođen mi je da bude zvezda! Meni je drago ako je sa Elenom, ona je jedno dobro dete, prelepa je. Ako je tačno, baš mi je drago - rekla je Zorica.

