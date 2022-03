DARIN BIVŠI UHVAĆEN U DRUŠTVU MAKROA: Posle raskida sa Bubamarom isplivala ŠOK FOTKA: Bira iz KATALOGA! (FOTO)

Veza pevačice Dare Bubamare sa 20 godina mlađim Tonijem intrigirala je javnost, a spekulisalo se da je Toni bio u vezi i sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

Međutim, iako su se činili kao vrlo srećan par, budući da su objavljivali zajedničke fotografije sa putovanja, ova ljubavna veza se završila nakon nekoliko meseci.

Sada je isplivala fotografija Tonija i bivšeg makroa, Mihaila Maksimovića, kako sede u restoranu, a opis fotografije je, očigledn šaljiv, ali pitanje je kakvu poruku šalje:

- Da pogledamo novi katalog! Da spojimo delatnosti - pisalo je na fotografiji.

Podsetimo, prema optužnici, Maksimović se tereti da je od novembra 2015. do januara 2019. na različitim lokacijama učestvovao u dogovaranju i organizovanju intimnih odnosa devojaka koje su radile za njega i klijente. Maksimović je navodno organizovao profesionalno fotografisanje tih žena radi prezentacije klijentima, ugovarao vreme, mesto i iznos novca za pružene s*ksualne usluge, organizovao prevoz devojaka do klijenata i nazad do stanova u kojima su živele i od njih navodno uzimao 30 procenata zarade.

