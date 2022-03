OGLASIO SE ĐORĐE DAVID POSLE ŠOK PREPISKI I SKANDALA! Roker tvrdi da ga je kandidatkinja ZVALA, a u celu AFERU upleo i njega

Roker Đorđe David slao neprimerene poruke, snimke i fotografije kandidatkinji Zvezda Granda Mirjani Popović pokušavajući, kako tvrdi Popovićeva, da joj se udvara.

Mirjana se na ovo takmičenje prijavila ove godine putem onlajn konkursa, ali nije prošla u dalje takmičenje. David je, za jedne dnevne novine, istakao da članovi žirija pre svega ne znaju ko su kandidati koji se za takmičenje prijavljuju onlajn, a kamoli njihovo ime i prezime, te telefon ili naloge na društvenim mrežama.

- Ona mene jeste kontaktirala ali iz potpuno drugog razloga. U celu priču je upleten i prošlogodišnji kandidat Žarko Madžić, rekao je David i otrkio da fotografije koje je poslala njegove lične koje je objavljivao na Instagram storiju.

- Bilo je to u maju kada je Žarko ispao. Šta će joj sve ovo sad, ova montaža, ova priča iz konteksta, nemam pojma zaista. Najpre ću proveriti ime, prezime i lik jer sam dobio njen broj i nazvao sam je, međutim, glas i slika mi se ne podudaraju. Zvuči kao žena od 50 godina. Rekla mi je da je pogrešila, da nije imala nameru za sve ovo, međutim, sada je gotovo, videćemo se na sudu sigurno. Izgleda da je sve ovo napravila da bi se njemu osvetila... - rekao je David.

Podsetimo, Mirjana Popović našoj redakciji je dostavila celu prepisku sa rokerom i članom žirija Đorđom Davidom.

- On je kontaktirao sa mnom preko Instagrama. Razgovarali smo o takmičenju, muzici, dao mi je svoj broj. Pitala sam ga za časove pevanja. Ubrzo mi je slao fotografije, snimke gde se nalazi i šta radi. Nije me zanimalo. Zahtevao je da mu šaljem svoje, ja sam grubo odbila! Videla sam da njegovo ponašanje postaje vrlo bezobrazno, jer je umislio da je nešto bitan i važan. Konstantno mi je slao fotografije, neprimerene poruke, video-snimke i glasovne poruke. Nije mi uopšte bilo jasno šta hoće! Burno sam reagovala. Rekla sam mu da nisam zainteresovana za takve stvari, po godinama može deda da mi bude. Ako mu je već do didi-miđi, neka traži žene od 50 plus, pa njima neka se javlja i šalje gluposti, a ne nama deci - poručila je ona.

