DA LI NINA RADULOVIĆ IMA NOVOG DEČKA? Bivša žena Branislava Lečića ne skida osmeh sa lica, bacila sve u REBUS!

Bivšu ženu Branislava Lečića Ninu Radulović nismo videli u zagrljaju muškarca već duže vreme, a sada je sa osmehom otkrila da se nešto dešava na ljubavnom planu.

Na pitanje da li ima dečka kojeg vešto skriva od očiju javnosti, Nina je stidljivo spustila glavu i nasmejala se.

- Ostaću nema na to pitanje, procenite sami - rekla je Nina za Blic vidno zračeći pozitivnom energijom, koju imamo samo kada smo zaljubljeni.

foto: Damir Dervišagić

Putujući po Srbiji, Nina je otkrila koje je najlepše mesto za fotografisanje u venčanici.

- Nedavno sam posetila jednu malu opštinu koja se zove Mala crnja i postoji mesto Srpska crnja, koje je ustvari selo, tu ima najmlađi dvorac u Srbiji. Skoro je renoviran i otvoren za javnost, ne znam ko će se prvi tamo slikati, neću se skoro venčati - istakla je voditeljka, koja će razmisliti o braku.

- Ne znam, možda i da, možda i ne. Život stvarno piše romane. Dovoljno toga sam shvatila i prošla, ne smem da kažem i ne i da.

foto: Printscreen/Pink TV

Nina kaže da nikada ne kasni, a da se njene kolege bune samo jer ona insistira da se stalno radi.

- Odgovorna sam za projekat od početka do kraja, od belog lista papira za svaku destinaciju, pa do one postprodukcije, i emisije koja ide u etar. Važno je što imamo jedno drugo, da recimo on preuzme, dok ja spavam i obrnuto. Posvađamo se zbog toga što bih ja uvek da snimimo više, a oni bi da sednu da odmore, pa neće moći, dok ne pade blenda kako se kaže - rekla je kroz osmeh.

Ninin ima sin Lav koji sada ima 11 godina i sa mamom uči za školu.

- Ako je to slobodno vreme sa sinom, imam sa njim, kada učimo. Četvrti razred, odličan sam đak, imam sve petice, hvala na pitanju. Svi mi predmeti odlično idu, i ja sam bila odličan đak, sada sve ispočetka - istakla je ponosna mama i dodaje da se okolina navikla da su mu roditelji poznate ličnosti:

- To je bilo u početku, sada više ne, navikli su se, ali on jeste bio fasciniran, to je u spoljnom svetu on saznavao, ovako smo obični ljudi.

foto: Nemanja Nikolić

