VODITELJKAMA PUKLI BRAKOVI! RAZVODE DOŽIVELE KAO NAJVEĆE PADOVE U ŽIVOTU! Ovo su razlozi zbog kojih su ostale same!

Voditeljka Jovana Jeremić razvela se od Vojislava Miloševića posle četiri godine braka.

Njih dvoje rešili su da stave tačku na svoj brak, ali su odlučili da ostanu prijatelji. Kako je Jovana govorila, oboje su shvatili da više ne ide, a ona ne krije da je već spremna za novu ljubav.

- Srećno sam razvedena, sve je zavrešno za dva minuta. Sudija je rekao da bi voleo da stalno ima tako jednostavne slučajeve gde se ljudi sve dogovore. Voja i ja smo veliki prijatelji ostali. Sve smo se dogovorili , starateljstvo je pripalo meni. Što se tiče alimentacije, nisam želela da ga maltretiram.Ponosna sam i na sebe i na svoje odluke. Zaista sam bila časna od prvog momenta do ovog poslednjeg. Ostaćemo najbolji prijatelji. Zaista mi je puno srce! Danas je veliki dan. Prvo zato što je početak posta, a ja postim ceo post i danas sam se zvanično razvela. Danas počinje jedna nova era za mene. Era slobode! Prava ljubav je samo ako si slobodan da donosiš samostalno svoje odluke. I sigurna sam da će ostatak mog života biti upravo takav, kvalitetan. Da uvek idem kroz život kao što sam do sada - rekla je Jovana za Informer.

Inače, Jovana je poslednja u nizu voditeljki koja je sada slobodna žena nakon što se razvela od supružnika. Njene koleginice dele istu sudbinu.

Voditeljka Slagalice Marija Veljković nedavno je otkrila da je krenula svojim putem i da se razvela od supruga. Milana.

Par je godinama uživao u velikoj ljubavi iz koje su dobili troje dece. Ipak, nisu uspeli da nastave zajedničkim životom.

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to - navela je ona.

Naime, voditeljka Sanja Marinković takođe je pre dve godine saopštila da se razvodi od supruga Aleksandra Uhrina, sa kojim ima sina.

- Ja sam se udala iz velike ljubavi, a ne na osnovu zvanja, znanja i bilansa. Ja sam emotivna sponzoruša. Uvek se vodim emocijama. S vremenom je mom suprugu počelo da smeta što sam javna ličnost, iako on bezgranično poštuje to čime se ja bavim. Takođe, putevi su počeli da nam se razilaze, a uverenja o zajedničkom životu počela su da nam se razlikuju. Emocije su se ugasile i odlučili smo da se raziđemo. Pre nekoliko meseci smo prestali da živimo zajedno, a pre dve – tri godine smo se emotivno rastali. Čak dve godine smo se trudili da održimo brak zbog našeg sina Strahinje. Borila sam se i nije bilo lako - pričala je Sanja za medije.

Podsetimo, Sanja i reditelj i montažer Aleksandar Uhrin venčali su se 2011. godine, u limuzini, dok su se vozili ka aerodromu. Marinkovićeva je umesto venčanice nosila elegantnu crvenu haljinu. Posle venčanja, sa sinom, braćom i njihovim suprugama otputovali su u Pariz. Slavlje je trajalo nekoliko dana, nakon čega su se vratili u Beograd.

Pre pet godina kao bomba odjeknula je vest da su se voditeljka Nina Radulović i glumac Branislav Lečić razveli.

Par je uživao veliku pažnju javnosti, te su zbog toga odlučili da izdaju zajedničko saopštenje.

- Ovom prilikom obraćamo se javnosti da je obavestimo da smo predali dokumenta za sporazumni razvod posle osam godina zajedničkog života. Odlučili smo da zajednički obavestimo javnost o tome, zato je naš brak od početka bio pod medijskom pažnjom i mislili smo da je najbolje da onda i prekid takođe bude javan. Na ovaj korak smo se odlučili ne zato što nam je prisustvo u medijima ikada prijalo, već zato što smo svesni činjenice da je u našem braku javnost uvek postojala, pa zato ne možemo ni ovom prilikom da je preskočimo - počinju ovu izjavu Nina i Branislav i nastavljaju:

- Svesni da u životu postoje i dobre i loše vesti, mi smo očigledno zatvorili krug, počevši sa dobrom, sad moramo da vam kažemo i lošu. Na svu sreću za nas ona nije toliko loša, jer smo i jedno i drugo civilizovani ljudi, tako da ćemo ostati prijatelji i saveznici u velikom poslu odgajanja našeg divnog Lava. Znajući da će sve zanimati razlozi za razvod, posle dugog promišljanja i sami osetivši potrebu da jedno drugom, pa i vama to artikulišemo, došli smo do zaključka da je razlaz danak ovom vremenu, u kojem se nismo podjednako snašli. Nismo uspeli da održimo zajednicu i pored velikog truda, zbog verovatno uobičajenog razloga - udaljili smo se zbog poslovnih obaveza i obostranog odsustva od kuće i tako se lagano otuđili, gotovo neprimetno. Zbog svega što je u ovom braku bilo divno i lepo, ne želimo pojedinačno dodatno da se oglašavamo po ovom pitanju i zato smo sastavili ovu izjavu. Molimo novinare ovim putem, da nas više povodom ove teme ne kontaktiraju - naveo je ovaj uskoro bivši bračni par za magazin "Hello".

Nina je mlađa od Branislava čak 31 godinu, ali su uvek isticali da im razlika u godinama nikada nije smetala.

Pre nekoliko godina voditeljka Vesna Dedić razvela se od lekara Srđana Milojevića, a od tada neretko govori na temu razvoda.

Ona je istakla da je tačku na brak stavila kada je ljubav izbledela, a odnos postao loš.

"Mnogo sam plakala poslednjih godina braka i onda sam shvatila da je bolje da se razvedem nego da potonem u depresiju. Verujem da je svakoj ženi koja sama odluči da se razvede period posle rasturanja braka težak zbog osećaja odgovornosti prema svojoj egzistenciji i egzistenciji dece. Međutim, svaka se prolepša i dobije neku čudesnu energiju jer dane počinje da troši na nešto smisleno umesto na besmislene pokušaje da se popravi brak," rekla je jednom prilikom za "Puls" Vesna.

Dajana Paunović i Žika Jakšič posle sedam godina braka stavili su tačku na ljubav, a o detaljima razvoda nikada nisu želeli previše da govore.

