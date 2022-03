BOLJE DA SI IŠLA NA ČAS ENGLESKOG! Sanju Marinković prozivaju zbog GREŠKE na mrežama, a nju baš briga! (FOTO)

Voditeljka Sanja Marinković, koja se nedavno zbog skandala s Katarinom Živković našla na meti osuda javnosti, pokrenula je lavinu komentara objavom na Instagramu, u kojoj je želela da se pohvali da uživa u frizerskom salonu na slobodan dan.

Ipak, voditeljki nije pošlo za rukom, jer je izazvala burne reakcije rečenicom koju je ispisala uz snimak na storiju, jer je napravila lapsus.

"It's my day of, so...", napisala je voditeljka u želji da se pohvali i na engleskom jeziku, ali nije ispisala pravilno, več je umesto "off", kako bi trebalo da stoji u rečenici, napisala "of".

Očekivano, usledile su reakcije na Instagramu, gde neki komentarišu da je slučajno pogrešila, a drugi da ne barata baš najbolje engleskim jezikom.

"Bolje da si slobodan dan iskoristila za čas engleskog jezika", "Slučajna greška, i meni se dešava da 'pojedem' slovo", "Opet ima lapsus", "Očigledno ne zna engleski dobro", "Baš je briga, pored ovih kritika smarača nije obrisala objavu", "Strašna greška"...samo su neki od komentara.

