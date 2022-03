BIVŠA RIJALITI UČESNICA O DETALJIMA JEZIVE BORBE SA TUMOROM: Pljuvala krv, POZLILO JOJ nakon HEMIOTERAPIJA, mislili su da je KRAJ!

Bivša učesnica rijaliti programa "Veliki brat" Tatjana Jovančević otkrila je detalje borbe sa tumorom u toku hemioterapija.

Naime, Tanja je 1996. godine imala opaki sarkom, nakon kojeg joj je greškom lekara amputirana noga, borba sa podmuklom bolešću je trajala dugo, uz nju je bila i porodica koja je podržavala da opstane i da se izbori u svojoj 22. godini, a najviše brat koga je nedugo zatim i izgubila jer nije mogao da podnese njenu tešku muku.

Tanji je prošle godine nakon skoro 27 godina dijagnostikovan još jedan tumor, nakon koga su joj odstranili i dojku, ali ona se hrabro bori i dalje za svoje bolje sutra. U decembru 2021. godine je krenula na hemioterapije, sa kojima je nedavno završila pa je sada za Republiku.rs otkrila kako je podnela ceo proces i sa čime se sve izborila u ovom bolnom periodu.

foto: Printscreen/TikTok

- Završila sam 12 hemioterapija. Želela sam da vam otkrijem kroz šta sam sve prolazila. Imala sam snagu sve do neke pete hemioterapije, doživela sam šok jer su me mnogo puta ubadali u ruke, od prethodnih terapija su mi teško pronalazili vene jer smeju da me bodu samo u levu nogu i levu ruku - započela je potresnu ispovest Tanja, pa nastavila:

- Nakon toga mi je toliko pozlilo da sam se uplašila za svoj život, šećer mi je skočio, bio je oko 10, pritisak mi je skočio, mislila sam da ću se onesvestiti, to je jedna jako teška borba, teška i velika muka, mislila sam da ću lakše prolaziti kroz sve to, nakon sarkoma kog sam imala 95.te godine, a 96. mi je amputirana noga, tada sam primala te crvene terapije od kojih svi strepe, a sada kada je ovo ponovo počelo pitala sam se da li ću dočekati rođendan živa, evo u subotu mi je rođendan, završila sam sa hemioterapijama, ali ovaj pakao se ne može opisati - pa se osvrnula na jezive nus pojave koje su je pratile sve vreme:

foto: Printscreen/TikTok

- Najblaže što je bilo što su mi opale trepavice i kosa, obrve, krvarenje iz nosa je bilo nenormalno, maramice svakog dana, ispljuvavala sam krv, toliko sam se bila uplašila, imala sam nenormalne vrtoglavice, imala sam osečaj da mi se oči uvrću - rekla je vidno potrešena bivša rijaliti učesnica

- Kad sam doktoru pokazala maramicu, doktor je zblaznuto pogledao i rekao je odmah ideš na magnetnu rezonancu glave, na koju zbog alergije na kraju nisam otišla, prolazila sam kroz sve ovo kao bosa preko užarene lave, dolazilo je do trenutaka gde nisam mogla da obujem protezu jer neki lek koji sam primala oticalo mi je celo telo, noge, ruke i lice.

foto: Printscreen

- U šestoj terapiji, sam išla non stop na ekg, a doktori i dalje ne znaju da mi prognoziraju kakav će biti ishod, treba da se prođe celokupno lečenje zaključno sa zračenjima, a bolovi su bili nesnosni. Tešili su me da je sve to zbog hemioterapija i da ću biti bolje kad sve to prođe, osrekla sam se skoro svega, sve sam promenila što se tiče ishrane i života i spavanja, ustajanja, naučila sam dosta toga kroz sve ovo, naučilo me je pameti sve ovo.

- Ovome svemu doprinosi veliki stres i apelujem na sve žene da ne dovode svoje telo u to stanje do te mere da ne mogu da spavaju od umora, a ako dođe do ovoga gde sam ja to je teška muka. U jednom trenutku mi je toliko pozlilo da sma rekla doktorima da mi nije dobro i mislila sam neću dočekati svoj rođendan, svi su se okupili oko mene, koliko god sam jaka ovo ne mogu da izdržim, ta scena će mi zauvek ostati u sečanju - zaključila je Tanja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

06:41 SPAKOVAO KOFERE I NAPUSTIO RIJALITI! Nešković na kraju ostavio DIRLJIVU PORUKU cimerima