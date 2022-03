DADO POLUMENTA JE 5 MESECI BIO U BRAKU SA SELMOM: Zbog ovoga je PUKLO, a danas ljubi drugu LEPOTICU! Evo šta radi njegova BIVŠA

Pevač Dado Polumenta i lepa veroučiteljica Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012. godine u Novom Pazaru, a svadbenom veselju prisustvovao je i njegov sin Dorijan iz vanbračne zajednica sa Anom Marijom Kikoš.

Posle pet i po meseci braka, Dado Polumenta i Selma su raskinuli bračnu zajednicu koja je sklopljena po islamskim običajima, a razlog je njegov povratak noćnim izlascima što se kosi sa razmišljanjima njegove supruge, ali i njihovom verom. Skandal je nastao kada je Selma videla suprugove fotografije iz noćnog provoda.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

"Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u poslednje vreme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijma nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen devojkama", rekao je svojevremeno za medije izvor blizak ovom paru.

foto: Printscreen/Instagram

Kako je sa Selmom imao "šerijatsko" zabavljanje koje isključuje ljubljenje, dodirivanje, seks i izlaske, Dado je ranije izjavio da mu ništa od navedenog nije nedostajalo.

foto: Kurir televizija

"Meni je to bilo sasvim normalno i ništa od nabrojanog mi nije nedostajalo. Samo mi je bilo dovoljno da je Selma pored mene, da joj čujem glas. I te dve stvari su bolje od svega što ste nabrojali", rekao je Dado dok je bio sa Selmom.

foto: Printscreen/Instagram

Selma je nakon razvoda nastavila dalje, a bavi se kaligrafijom i izradom ženskih marama.

Dado je nastavio dalje i danas vodi miran život sa manekenkom Ivonom Ivković sa kojom ima ćerke Aleu i Aliu.

